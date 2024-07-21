أولمبياد باريس - مدير المنتخب لـ في الجول: هناك أمل في علاج كوكا وعدم استبعاده

الأحد، 21 يوليه 2024 - 17:06

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر - أحمد نبيل كوكا

شدد محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي على أن مصير أحمد نبيل "كوكا" لم يتم حسمه حتى الآن سواء بالاستبعاد أو الاستمرار في المعسكر.

وتعرض كوكا للإصابة خلال مواجهة أوكرانيا الودية استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقال حرب لـ FilGoal.com: "لم يتم حسم مصير أحمد نبيل "كوكا" بشكل نهائي ومازال هناك أمل في إمكانية علاجه ولن نتعجل استبعاده وإضافة بديل له قبل التأكد تماما من أنه لن يلحق بشكل نهائي مبارياتنا في الأولمبياد".

أخبار متعلقة:
مصدر من الاتحاد السكندري يرد على فوزي الحناوي عبر في الجول رسالة عاطفية من حجازي لجماهير اتحاد جدة فيدا يعتزل اللعب دوليا بايرن يكشف موقفه من بقاء أو رحيل ألفونسو ديفيز

ويستهل منتخب مصر مشواره يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى لمجموعة الفراعنة والتي تضم: إسبانيا وأوزبكستان.

وكان منتخب مصر قد استعد للمشاركة في الأولمبياد بالتعادل مع أوكرانيا بنتيجة 1-1 والفوز على العراق بنتيجة 2-1.

أحمد نبيل كوكا منتخب مصر الأولمبي
نرشح لكم
أولمبياد باريس - الفوج الأول من البعثة المصرية يطير إلى فرنسا رياضيون فلسطينيون: المشاركة في أولمبياد باريس 2024 انتصار أولمبياد باريس - لاعبو منتخب مصر يواصلون الاستعدادات للقاء الدومينيكان أولمبياد باريس – مدير المنتخب: تطورات إصابة كوكا.. ونتمنى تحقيق ميدالية أولمبياد باريس - منتخب مصر يبدأ استعداداته في مدينة نانت للقاء الدومينيكان أولبمياد باريس – رفع علم مصر على مبنى مقر البعثة ميكالي: أحلم بأول ميدالية مصرية في الأولمبياد.. وهكذا أظهرت فينيسيوس وباكيتا كرة يد - رغم التقدم.. منتخب مصر يخسر من السويد بفارق 6 أهداف
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) زد.. بداية اللقاء 26 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الداخلية (0)-(0) الزمالك.. بداية المباراة 38 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - ثنائي في هجوم إنبي.. وعمرو حسام يحرس مرمى زد 45 دقيقة | الدوري المصري
اجتماع بين لجنة الحكام ومصوري التليفزيون لبحث تفاصيل تصوير لمباريات الدوري 50 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - فاركو يقرر عدم تجديد تعاقد سوكاري ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - فتوح يعود أساسيا وشيكابالا على الدكة ضد الداخلية ساعة | الدوري المصري
صراع البقاء - تعادل المقاولون ينجي أحد الفرق حسابيا.. ويؤزم موقفه قبل مواجهة القطبين ساعة | تقرير في الجول
سجل هنا وهناك.. أوشايا يفرض التعادل بين المصري والمقاولون العرب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 3 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 4 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات