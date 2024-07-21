أولمبياد باريس - مدير المنتخب لـ في الجول: هناك أمل في علاج كوكا وعدم استبعاده

شدد محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي على أن مصير أحمد نبيل "كوكا" لم يتم حسمه حتى الآن سواء بالاستبعاد أو الاستمرار في المعسكر.

وتعرض كوكا للإصابة خلال مواجهة أوكرانيا الودية استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقال حرب لـ FilGoal.com: "لم يتم حسم مصير أحمد نبيل "كوكا" بشكل نهائي ومازال هناك أمل في إمكانية علاجه ولن نتعجل استبعاده وإضافة بديل له قبل التأكد تماما من أنه لن يلحق بشكل نهائي مبارياتنا في الأولمبياد".

ويستهل منتخب مصر مشواره يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى لمجموعة الفراعنة والتي تضم: إسبانيا وأوزبكستان.

وكان منتخب مصر قد استعد للمشاركة في الأولمبياد بالتعادل مع أوكرانيا بنتيجة 1-1 والفوز على العراق بنتيجة 2-1.