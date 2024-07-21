رسالة عاطفية من حجازي لجماهير اتحاد جدة

وجه أحمد حجازي مدافع منتخب مصر المنتقل حديثا إلى فريق نيوم، رسالة عاطفية إلى جماهير فريقه السابق اتحاد جدة.

وأعلن نادي نيوم السعودي يوم الأحد ضم المدافع الدولي المصري أحمد حجازي قادما من اتحاد جدة.

وكتب حجازي رسالته لناديه السابق وجماهيره عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، والتي جاءت كالتالي:

جماهير نادي اتحاد جدة الغالية

شكرا لكم علي المساندة والدعم الدائم في الأوقات الصعبة قبل الانتصارات والبطولات

من أول يوم لي في النادي واستقبالكم لي ولعائلتي وأنا شعوري أني واحد منكم شكرا لكم علي كل شيء

فخور بأني كنت جزءا من تاريخ هذا النادي العريق قائدا له في تحقيق بطولة الدوري والسوبر في واحدة من أفضل لحظات في تاريخي بحضوركم وتشجيعكم

ودائما سيكون النادي في أمان بدعمكم وحضوركم وتواجدكم مع الفريق كما تفعلون دائما

إلى اللقاء سأظل أنا وعائلتي دائما مشجعين للنادي في كل الأوقات شكرا لكم علي رسائل التي أظهرت محبتكم وتقديركم

أتوجه بالشكر لمجلس إدارة نادي الاتحاد السابق وجميع الأعضاء وجميع المدربين والأجهزة الفنية والأجهزة الإدارية والجهاز الطبي

الشكر موصول لمجلس الإدارة الحالي علي حسن التعامل وأتمنى لهم التوفيق وتحقيق البطولات للنادي

وأشكر بشكل خاص جميع العاملين في النادي، هؤلاء يعملون بحب واخلاص للنادي قبل أي شئ

زملائي اللاعبين عشنا أوقاتا صعبة ولكن دائما كنا نتعامل كاخوه وعدنا بانتصارات وبطولات

شكرا لكم علي كل شئ وسعيد باللعب مع كل لاعب منكم وأتمنى لكم جميعا التوفيق

وذلك بعدما وجه نادي اتحاد جدة رسالة مؤثرة للغاية للاعبه السابق أحمد حجازي الذي أتم انتقاله يوم الأحد إلى فريق نيوم.

وكتب النادي رسالته لحجازي عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، والتي جاءت كالتالي:

إلى أحمد حجازي مع التحية

"كسبت محبتنا منذ اليوم الأول، وكنت مصدر إلهام للجميع بروحك القتالية واصرارك على الفوز، فقط نقشت اسمك بحروف من ذهب في تاريخ نادينا، وقبل ذلك في قلوبنا".

"ستظل صورتك وأنت تقف حاجزًا أمام الخصوم وترفع البطولات حاضرة في ذكراتنا".

"وسيبقى صوت توجيهك وبث الحماس في زملائك نغمة نطرب بها".

"شكرا أحمد حجازي على كل ما قدمته لهذا القميص ولهذا الجمهور ولهذا النادي، شكرا حجازي على كل مرة كنت فيها بمثابة درع الأمان لدفاع الاتحاد.. شكرا من أعماق قلوبنا جميعا لك".

"اليوم لا نودعك بل نتمنى أن يتجدد اللقاء بيننا قريبا في مدرج الذهب.. ليس وداعا بل نراك بخير قريبا".

نادي اتحاد جدة ولاعبوه وجماهيره

قبل أيام، أوضح FilGoal.com أن نيوم أتم اتفاقه بشأن ضم حجازي بداية من الموسم المقبل.

وأفاد النادي في بيان يوم الأحد: "أحمد حجازي لاعبًا في نادي نيوم الرياضي.. مرحبًا بالحاجز".

وتواجد حجازي في معسكر نيوم بتركيا.

وينشط نادي نيوم في دوري الدرجة الأولى السعودي وهى الدرجة الأدنى من الدوري السعودي للمحترفين.

نيوم يعمل على مشروع ضخم لبناء فريق قوي يساعده في التأهل للدوري السعودي للمحترفين ثم منافسة الكبار في المواسم المقبلة.

نيوم بدأ مشروعه بالتعاقد مع البرازيلي شاموسكا الذي قاد التعاون للتأهل إلى المشاركة الآسيوية بعدما حسم المركز الرابع بالدوري السعودي.

وكان حجازي قد انضم إلى اتحاد جدة قادما من وست بروميتش في صيف 2020 لمدة موسم على سبيل الإعارة.

تعاقد حجازي مع اتحاد جدة كان يمتد حتى صيف 2026.

وبعد انتهاء تعاقده انتقل حجازي إلى الفريق السعودي بعقد دائم.

ولعب حجازي الموسم الماضي 21 مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق السعودي، ورغم مركزه كمدافع ساهم في ثلاثة أهداف.

وتعرض حجازي البالغ من العمر 33 عاما لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع نهاية الموسم الماضي وعاد قبل منافسات كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.

وحصد حجازي مع اتحاد جدة لقب الدوري السعودي الموسم الماضي ولقب السوبر السعودي.

وسبق لحجازي اللعب لأندية الإسماعيلي والأهلي في مصر وفيورنتينا وبيروجيا الإيطالي، بينما لعب مع وست بروميتش الإنجليزي.

video:1