مصدر من الاتحاد السكندري يرد على فوزي الحناوي عبر في الجول

رد مصدر من الاتحاد السكندري على اتهامات فوزي الحناوي لاعب الفريق والذي قال إنه لا يشارك بسبب رفضه تخفيض عقده.

فوزي الحناوي النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "عقد فوزي الحناوي ممتد مع النادي من 4 مواسم، في موسمه الأول مع حسام حسن شارك في 21 مباراة، وبالموسم الثاني مع حسام حسن وعماد النحاس ومحمد عمر لعب 6 مباريات فقط بواقع 623 دقيقة، وفي الموسم الثالث تحت قيادة زوران لعب ى4 مباريات من 37 وفي موسمه الأخير لم يشارك سوى في مباراة واحدة مع أحمد ساري لمدة 3 دقائق ولم يشارك تمام مع طارق العشري".

وتابع "عقد الحناوي ينصل على حصوله على مليون و800 ألف وفي الموسم الثاني 2 مليون والثالث 2 مليون 200 ألف والرابع 2 مليون 400 ألف.

وأكمل "في بداية الموسم جلسنا معه بالفعل لتخفيض عقده بناء على أرقامه في الموسم الماضي ولكنه رفض وطلب أن يكون ذلك الأمر على جميع اللاعبين وهو بنفسه قال إن مستحقاته لا تتأخر أبدا ولو هناك شيء مقصود من طارق العشري باتجاهه، هل جميع المدربين الـ 6 الذين تعاقبوا عليه قصدوا نفس الأمر؟ النادي سيحقق بشكل داخلي في أمر الـ 5% التي لم يفسرها".

وكان الحناوي قد كشف عن أن أحد المسؤولين في النادي طلب منه تخفيض راتبه لأن النادي يريد النزول بسقف الرواتب وتقبل الأمر ولكن بشرط تقليل العقود الأعلى منه أولا وهو ما لم يحدث.

وانضم الحناوي للاتحاد السكندري في 2020 قادما من الأهلي.

وشارك بقميص الاتحاد السكندري منذ انضمامه للفريق في 87 مباراة وخلالها سجل 5 أهداف وصنع 3.