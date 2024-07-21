فيدا يعتزل اللعب دوليا

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم يوم الأحد اعتزال المدافع دوماجوي فيدا اللعب دوليا.

واعتزل فيدا اللعب دوليا بعد الظهور في 105 مباريات بقميص كرواتيا.

وقال فيدا في بيان نشره الاتحاد الكرواتي: "شرف كبير أن أرتدي أجمل قميص في العالم مرة واحدة في مشواري، لكن عندما ترتديه في 105 مباريات، وتشارك في 7 بطولات كبرى فإنك ستكون ممتنا جدا لهذا الشرف".

فيما قال ماريجان كوستيتش رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم: "لا يسعنا إلا أن نقول شيئًا واحدًا لفيدا.. شكرًا لك على الدور الحيوي الذي لعبته مع الجيل الذهبي لكرواتيا".

واستمرت رحلة فيدا الدولية 14 عاما، بعد ظهر في مباراته الدولية الأولى في 2010.

بعدها لعب فيدا 105 مباريات دولية بقميص كرواتيا.

وتواجد البالغ من العمر 35 عاما ضمن الفريق الكرواتي الذي حقق فضية كأس العالم 2018، وبرونزية مونديال 2022.

ويلعب فيدا حاليا مع نادي أيك أثينا اليوناني.

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