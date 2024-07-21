بايرن يكشف موقفه من بقاء أو رحيل ألفونسو ديفيز

الأحد، 21 يوليه 2024 - 16:26

كتب : FilGoal

ألفونسو ديفيز - ريال مدريد - بايرن ميونيخ

أوضح أولي هونيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ أن ناديه لن يجدد عقد ألفونسو ديفيز في الوقت الحالي.

وينتهي تعاقد ديفيز مع بايرن بنهاية الموسم المقبل، ويمكنه التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانا الصيف المقبل.

وقال هونيس في تصريحات للصحفيين: "أخبرنا ألفونسو ديفيز بوضوح شديد أنه إذا لم يجدد عقده، فسوف نترك العقد ينتهي".

أخبار متعلقة:
ليني يورو يتحدث عن ظهوره الأول مع يونايتد أثليتك: مارسيليا يتوصل لاتفاق مع توتنام من أجل هويبيرج الرياضية: إيدرسون لا يمانع الانتقال لاتحاد جدة أرسنال يضم حارس أياكس

وشدد "لن يحصل ألفونسو ديفيز على المزيد من المال".

في الوقت نفسه، ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن بايرن مستعد للاستماع للعروض التي ستصل إلى النجم الكندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قبل أسابيع، ذكرت جريدة ماركا أن ريال مدريد اتخذ قراره بعدم التعاقد مع ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت ماركا أن ريال مدريد يؤمن أنه لا توجد ضرورة قصوى للتعاقد مع ديفيز حاليا.

يأتي ذلك في ظل امتلاكه لفيرلاند ميندي في نفس المركز ومع تألقه خلال الموسم الماضي فمن الصعب تواجد كلا اللاعبين معا.

اللاعب صاحب الـ23 عاما انضم إلى بايرن قادما من فانكوفر الأمريكي في سنة 2019.

وخاض ديفيز مع بايرن 195 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع 31 آخرين.

ألفونسو ديفيز بايرن ميونيخ ريال مدريد أولي هونيس
نرشح لكم
فيدا يعتزل اللعب دوليا محامي الرجاء لـ في الجول: حصلنا على حكم ضد عمرو وردة بسبب فسخ تعاقده رئيس إنتر يعلنها: لاوتارو وقع على عقده الجديد رومانو: موهبة وسط تشيلسي على أعتاب العودة لـ ستراسبورج "كيف يحكم أكبر لقاء في ألمانيا".. حكم مباراة بيراميدز والأهلي اتُهم بالرشوة وهاجمه بيلينجهام خبر في الجول - أوروك يتمم اتفاقه للانضمام لأهلي بنغازي الليبي روي كوستا: باريس أرسل عرضا لضم نيفيز.. ولم أقل سعره من قبل لتأمين مستقبله.. كاماردا يوقع على أول عقد احترافي له مع ميلان
أخر الأخبار
الخطيب يهنئ موسيماني لحصوله على شهادة الدكتوراه دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - المصري (0)-(0) المقاولون.. ركلة جزااء 28 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - مدير المنتخب لـ في الجول: هناك أمل في علاج كوكا وعدم استبعاده 47 دقيقة | باريس 2024
رسالة عاطفية من حجازي لجماهير اتحاد جدة 48 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر من الاتحاد السكندري يرد على فوزي الحناوي عبر في الجول 56 دقيقة | الدوري المصري
فيدا يعتزل اللعب دوليا ساعة | الكرة الأوروبية
بايرن يكشف موقفه من بقاء أو رحيل ألفونسو ديفيز ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي يعلن سداد قيمة تذاكر جماهيره في مباراة بيراميدز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 3 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 4 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات