بايرن يكشف موقفه من بقاء أو رحيل ألفونسو ديفيز

أوضح أولي هونيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ أن ناديه لن يجدد عقد ألفونسو ديفيز في الوقت الحالي.

وينتهي تعاقد ديفيز مع بايرن بنهاية الموسم المقبل، ويمكنه التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانا الصيف المقبل.

وقال هونيس في تصريحات للصحفيين: "أخبرنا ألفونسو ديفيز بوضوح شديد أنه إذا لم يجدد عقده، فسوف نترك العقد ينتهي".

وشدد "لن يحصل ألفونسو ديفيز على المزيد من المال".

في الوقت نفسه، ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن بايرن مستعد للاستماع للعروض التي ستصل إلى النجم الكندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قبل أسابيع، ذكرت جريدة ماركا أن ريال مدريد اتخذ قراره بعدم التعاقد مع ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت ماركا أن ريال مدريد يؤمن أنه لا توجد ضرورة قصوى للتعاقد مع ديفيز حاليا.

يأتي ذلك في ظل امتلاكه لفيرلاند ميندي في نفس المركز ومع تألقه خلال الموسم الماضي فمن الصعب تواجد كلا اللاعبين معا.

اللاعب صاحب الـ23 عاما انضم إلى بايرن قادما من فانكوفر الأمريكي في سنة 2019.

وخاض ديفيز مع بايرن 195 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع 31 آخرين.

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