الأهلي يعلن سداد قيمة تذاكر جماهيره في مباراة بيراميدز

أعلن النادي الأهلي سداد قيمة تذاكر جماهيره في مباراة بيراميدز.

وأشار النادي إلى أنه قد قدم شيك إلى شركة تذكرتي صباح اليوم الأحد بالبقيمة المالية الكاملة لتذاكر جماهير الأهلي فئة الدرجة الثالثة.

كما قدم النادي طلبا لشركة تذكرتي بإعادة قيمة تذاكر مباراة الزمالك الأخيرة إلى طرفي المباراة بسبب عدم إقامتها وذلك بالخصم من مستحقات الأهلي لدى الشركة.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة بيراميدز والأهلي في استاد الدفاع الجوي

درجة ثالثة شمال – 200 جنيه

درجة أولى يمين – 2000 جنيه

كبار الزوار – 5000 جنيه

وسبق أن أعلنت رابطة الأندية الحد الأدنى لأسعار التذاكر:

الدرجة الثالثة: 75 جنيها

الدرجة الثانية: 100 جنيه

الدرجة الأولى: 200 جنيه

المقصورة: 300 جنيه

وأوضح الخطاب أن الأعداد المسموح بها في الاستادات طبقا للموافقات الأمنية جاءت كما يلي:

1- استاد القاهرة - استاد برج العرب: 30 ألف مشجع مناصفة بين الفريقين

2- استاد بتروسبورت - استاد حرس الحدود: بدون جماهير

3- بقية الملاعب بالسعة الكاملة مناصفة بين الفريقين