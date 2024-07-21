محامي الرجاء لـ في الجول: حصلنا على حكم ضد عمرو وردة بسبب فسخ تعاقده

كشف نصر عزام محامي نادي الرجاء عن حصول النادي على حكم ضد اللاعب المصري عمرو وردة.

وكان وردة قد فسخ تعاقده مع الرجاء بعد انضمامه للفريق قبل بداية الموسم الماضي.

نصر عزام محامي نادي الرجاء المغربي لـ FIlGoal.com: "الرجاء حصل على حكم ضد عمرو وردة بسبب فسخ تعاقده مع الفريق في وقت سابق بالإضافة إلى غرامة كتعويض وسيكون أمامه مهلة للدفع أو سيتعرض للإيقاف مع مضاعفة الغرامة للتأخير، أتمنى أن يدفع وردة الغرامة سريعا لتنتهي تلك الأزمة ولا يتعرض اللاعب للإيقاف".

وانضم وردة لفريق أتروميتوس اليوناني قبل ليلعب مع الفريق بالموسم المقبل.

وقضى صاحب الـ 30 عاما الموسم الماضي مع فريق بانسيرايكوس اليوناني.

وانضم وردة لصفوف الفريق في يناير الماضي وشارك في 17 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 في الدوري اليوناني.

وسبق لـ وردة تمثيل أندية بانيتيليكوس، وباوك، وأترومويتوس، ولاريسا، وفولوس، في الدوري اليوناني. ثم تحول إلى قبرص من بوابة أنورثوسيس وتبعه بأبولون.

ومع بداية فترة الانتقالات الصيفية الماضية انتقل عمرو وردة إلى نادي الرجاء المغربي، قبل أن يفسخ تعاقده وينضم إلى صفوف أبولون ليماسول القبرصي.

وكان وردة قد أشار إلى أن فسخ تعاقده مع الرجاء قد جاء لأسباب نفسية.

وأيضا فسخ عمرو وردة تعاقده مع النادي القبرصي واتفق مع أحد الأندية الإيرانية على الانضمام لها لكن الاتفاق لم يتم بين الطرفين.

ليعود عمرو وردة إلى الدوري المصري وينضم لصفوف فاركو، قبل أن يفسخ تعاقده مع النادي البرتقالي.

ولم يشارك عمرو وردة سوى في مباراة واحدة مع نادي فاركو في الدوري المصري هذا الموسم.