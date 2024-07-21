نيوم يعلن ضم أحمد حجازي

أعلن نادي نيوم السعودي يوم الأحد ضم المدافع الدولي المصري أحمد حجازي قادما من اتحاد جدة.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

وأفاد النادي في بيان: "أحمد حجازي لاعبًا في نادي نيوم الرياضي.. مرحبًا بالحاجز".

وأضاف "أنهت إدارة نادي نيوم الرياضي إجراءات انتقال اللاعب أحمد حجازي للفريق الأول لكرة القدم قادمًا من نادي اتحاد جدة".

قبل أيام، أوضح FilGoal.com أن نيوم أتم اتفاقه بشأن ضم حجازي بداية من الموسم المقبل.

وتواجد حجازي في معسكر نيوم بتركيا.

وينشط نادي نيوم في دوري الدرجة الأولى السعودي وهى الدرجة الأدنى من الدوري السعودي للمحترفين.

نيوم يعمل على مشروع ضخم لبناء فريق قوي يساعده في التأهل للدوري السعودي للمحترفين ثم منافسة الكبار في المواسم المقبلة.

نيوم بدأ مشروعه بالتعاقد مع البرازيلي شاموسكا الذي قاد التعاون للتأهل إلى المشاركة الآسيوية بعدما حسم المركز الرابع بالدوري السعودي.

وكان حجازي قد انضم إلى اتحاد جدة قادما من وست بروميتش في صيف 2020 لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وبعد انتهاء تعاقده انتقل حجازي إلى الفريق السعودي بعقد دائم.

ولعب حجازي الموسم الماضي 21 مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق السعودي، ورغم مركزه كمدافع ساهم في ثلاثة أهداف.

وتعرض حجازي البالغ من العمر 33 عاما لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع نهاية الموسم الماضي وعاد قبل منافسات كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.

وحصد حجازي مع اتحاد جدة لقب الدوري السعودي الموسم الماضي ولقب السوبر السعودي.

وسبق لحجازي اللعب لأندية الإسماعيلي والأهلي في مصر وفيورنتينا وبيروجيا الإيطالي، بينما لعب مع وست بروميتش الإنجليزي.

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