نيوم يعلن ضم أحمد حجازي

الأحد، 21 يوليه 2024 - 15:34

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - نيوم

أعلن نادي نيوم السعودي يوم الأحد ضم المدافع الدولي المصري أحمد حجازي قادما من اتحاد جدة.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وأفاد النادي في بيان: "أحمد حجازي لاعبًا في نادي نيوم الرياضي.. مرحبًا بالحاجز".

وأضاف "أنهت إدارة نادي نيوم الرياضي إجراءات انتقال اللاعب أحمد حجازي للفريق الأول لكرة القدم قادمًا من نادي اتحاد جدة".

أخبار متعلقة:
أرسنال يضم حارس أياكس ليني يورو يتحدث عن ظهوره الأول مع يونايتد أثليتك: مارسيليا يتوصل لاتفاق مع توتنام من أجل هويبيرج الرياضية: إيدرسون لا يمانع الانتقال لاتحاد جدة

Image

قبل أيام، أوضح FilGoal.com أن نيوم أتم اتفاقه بشأن ضم حجازي بداية من الموسم المقبل.

وتواجد حجازي في معسكر نيوم بتركيا.

وينشط نادي نيوم في دوري الدرجة الأولى السعودي وهى الدرجة الأدنى من الدوري السعودي للمحترفين.

نيوم يعمل على مشروع ضخم لبناء فريق قوي يساعده في التأهل للدوري السعودي للمحترفين ثم منافسة الكبار في المواسم المقبلة.

نيوم بدأ مشروعه بالتعاقد مع البرازيلي شاموسكا الذي قاد التعاون للتأهل إلى المشاركة الآسيوية بعدما حسم المركز الرابع بالدوري السعودي.

وكان حجازي قد انضم إلى اتحاد جدة قادما من وست بروميتش في صيف 2020 لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وبعد انتهاء تعاقده انتقل حجازي إلى الفريق السعودي بعقد دائم.

ولعب حجازي الموسم الماضي 21 مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق السعودي، ورغم مركزه كمدافع ساهم في ثلاثة أهداف.

وتعرض حجازي البالغ من العمر 33 عاما لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع نهاية الموسم الماضي وعاد قبل منافسات كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.

وحصد حجازي مع اتحاد جدة لقب الدوري السعودي الموسم الماضي ولقب السوبر السعودي.

وسبق لحجازي اللعب لأندية الإسماعيلي والأهلي في مصر وفيورنتينا وبيروجيا الإيطالي، بينما لعب مع وست بروميتش الإنجليزي.

أحمد حجازي نيوم اتحاد جدة
نرشح لكم
أرسنال يضم حارس أياكس أثليتك: مارسيليا يتوصل لاتفاق مع توتنام من أجل هويبيرج الرياضية: إيدرسون لا يمانع الانتقال لاتحاد جدة راكيتيتش يترك الشباب السعودي وينتقل للدوري الكرواتي إياد العسقلاني يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وموقفه من الانتقال إليه ابتعد عن الشناوي؟ الرياضية: الوحدة السعودي يتعاقد مع حارس "قطعة أثرية نادرة".. غزل المحلة يعلن ضم محمد أسامة رومانو: موهبة وسط تشيلسي على أعتاب العودة لـ ستراسبورج
أخر الأخبار
مباشر الدوري - المصري (0)-(0) المقاولون.. بداية اللقاء 14 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - مدير المنتخب لـ في الجول: هناك أمل في علاج كوكا وعدم استبعاده 32 دقيقة | باريس 2024
رسالة عاطفية من حجازي لجماهير اتحاد جدة 34 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر من الاتحاد السكندري يرد على فوزي الحناوي عبر في الجول 41 دقيقة | الدوري المصري
فيدا يعتزل اللعب دوليا 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
بايرن يكشف موقفه من بقاء أو رحيل ألفونسو ديفيز ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي يعلن سداد قيمة تذاكر جماهيره في مباراة بيراميدز ساعة | الدوري المصري
نادي اتحاد جدة يوجه رسالة مؤثرة لأحمد حجازي ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 3 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 4 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات