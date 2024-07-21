أرسنال يضم حارس أياكس

الأحد، 21 يوليه 2024 - 15:12

كتب : FilGoal

دخلة جمهور أرسنال في دربي لندن ضد توتنام

أعلن نادي أرسنال يوم الأحد ضم الحارس الشاب تومي سيتفورد قادما من أياكس أمستردام.

وأفاد أرسنال في بيان: "انضم إلينا حارس المرمى تومي سيتفورد البالغ من العمر 18 عامًا من أياكس".

الإنجليزي الشاب المولود في هولندا وقع على عقد مع المدفعجية لمدة 4 مواسم.

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وتبلغ قيمة صفقة انتقال الشاب الإنجليزي نحو مليون يورو + إضافات، حسب التقارير.

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وقال بير ميرتساكر مدير أكاديمية أرسنال: "نرحب بتومي في أرسنال. إنه حارس مرمى شاب يتمتع بإمكانات كبيرة ونتطلع إلى دعم تطوره في السنوات المقبلة".

وأضاف "الخطوة الأولى في مسار تطوير تومي معنا ستكون الاندماج في فريق دون 21 عامًا والتدرب بانتظام مع مجموعة حراس المرمى بالفريق الأول".

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ومن غير المتوقع أن يظهر سيتفورد في صفوف الفريق الأول قبل فترة.

يذكر أن أرسنال كان قريبا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

لكن مانشستر سيتي حسم السباق في الأمتار الأخيرة وتوج باللقب.

توم سيتفورد أرسنال أياكس
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