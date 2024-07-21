وزارة الرياضة تعلن العثور على جثمان محمد عمرو لاعب الكانوي والكاياك
الأحد، 21 يوليه 2024 - 12:30
كتب : FilGoal
أعلنت وزارة الشباب والرياضة وفاة محمد عمرو مصطفى لاعب الكانوي والكاياك بعد العثور على جثمانه في نهر النيل.
وأشارت الوزارة إلى أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد وجه اتحاد الكانوي والكاياك بمراجعة كافة الإجراءات المتخذة منذ غرق اللاعب أثناء التدريبات.
وكان الاتحاد المصري للكانوي والكاياك قد أعلن انقلاب قارب اللاعب محمد عمرو مصطفى لاعب نادي الكهرباء أثناء التدريبات في نهر النيل.
وأكد اتحاد الكانوي والكاياك العثور على قارب اللاعب والمجداف بعد عملية البحث في نهر النيل في شارع أبو الفدا بحي الزمالك.
قبل أن تعلن وزارة الشباب والرياضة العثور على جثمان اللاعب فيما بعد.
ويتقدم FIlGoal.com بخالص التعازي لأسرة اللاعب داعين من الله عز وجل أن يتغمده برحمته.
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