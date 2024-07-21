أولمبياد باريس - الفوج الأول من البعثة المصرية يطير إلى فرنسا

غادر الفوج الأول من البعثة المصرية صباح يوم الأحد 21 يوليو، إلى العاصمة الفرنسية باريس لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

وتقام منافسات الأولمبياد خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وضم الفوج الأول منتخبات كرة اليد، الرماية، الملاكمة، الغطس، الشراع، التجديف والقوس والسهم.

وتكون وفد مقدمة البعثة من عبد العزيز غنيم نائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد باريس 2024 ورئيس اتحاد الملاكمة، وكريم أكرم رئيس اللجنة الفنية، وأحمد الرشيدي المدير المالي، وأسامة صادق مدير العلاقات العامة، ولميس غازي مدير الشئون الفنية، وأماني عبد الفتاح مندوب من اللجنة الطبية بالإضافة إلى الإداريين ومندوبي العلاقات العامة.

وكان منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم قد وصل إلى فرنسا قبل أيام وخاض مباراتين وديتين ضد أوكرانيا والعراق.

خاض منتخب مصر الأولمبي أول مران له في مدينة نانت الفرنسية يوم الجمعة استعدادا للقاء جمهورية الدومينيكان في منافسات أولمبياد باريس 2024.

ويستهل منتخب مصر مشواره يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى لمجموعة الفراعنة والتي تضم: إسبانيا وأوزبكستان أيضا.

وكان منتخب مصر قد استعد للمشاركة في الأولمبياد بالتعادل مع أوكرانيا بنتيجة 1-1 والفوز على العراق بنتيجة 2-1.