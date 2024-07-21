أحمد أيمن منصور يكشف موعد عودته من الإصابة

الأحد، 21 يوليه 2024 - 12:03

كتب : FilGoal

المصري ضد سموحة

كشف أحمد أيمن منصور لاعب المصري عن موعد عودته من الإصابة.

وتعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة زد في الدوري المصري.

وقال منصور عبر قناة دي إم سي: "أزمتي مع الزمالك جاءت بسبب إيقاف القيد لأن إدارة النادي أخبرتني إنني لن يتم قيدي إذا لم يفتح باب القيد وبالفعل كنا قد وصلنا إلى يوم 29 والزمالك لا يزال ممنوعا من القيد وكان هناك بند في تعاقدي ينصل على إعادة الأموال التي حصلت عليها إذا لم أستمر مع الفريق وبالفعل ذهبت لإعادة الأموال ولكن كان هناك لجنة مؤقتة رفضت استلام المبلغ مني فذهبت للتوقيع للمصري".

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وتابع "المشكلة حدثت بسبب وجود عقدين في اتحاد الكرة وتم توثيقهما من المصري ومن الزمالك".

وواصل "كنت قريبا من الانضمام إلى الأهلي في وقت سابق بفترتفي الأولى مع المصري وتوصلت لاتفاق بالفعل مع الإدارة قبل مباراة نهائي الكأس ووالدي لم يكن يعرف عن الأمر، وفي مرة ثانية كنت في بيراميدز حدثت مفاوضات وقت انضمام محمد مجدي "أفشة" ولكن المفاوضات لم تتم".

وكشف "سأعود للمشاركة مع بداية الموسم المقبل وعقب دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية".

وأتم "تدربت مع خوان كارلوس أوسوريو لمدة 10 أيام وأخبرني إنه قد وضعني في أول خيارين للتشكيل لأنه يريد مدافع يلعب بقدمه اليسرى"..

وانضم منصور للمصري في بداية الموسم الحالي قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر.

وشارك منصور منذ الانضمام في المصري في 11 مباراة قبل التعرض للإصابة.

المصري أحمد أيمن منصور
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