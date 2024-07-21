راكيتيتش يترك الشباب السعودي وينتقل للدوري الكرواتي
الأحد، 21 يوليه 2024 - 11:49
كتب : FilGoal
أعلن نادي الشباب رحيل لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش بعد نحو 6 أشهر من انضمامه.
إيفان راكيتيتش
النادي : الشباب
وأفاد النادي في بيان: "الإدارة اتفقت مع راكيتيتش على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي".
وأضاف البيان "نعبر عن شكرنا للنجم الكرواتي على الفترة التي قضاها مع الفريق، ونتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة".
بعدها أعلن نادي هايدوك سبليت الكرواتي ضم راكيتيتش في صفقة انتقال حر.
وانتقل راكيتيتش، نجم برشلونة الإسباني السابق البالغ من العمر 36 عامًا، إلى صفوف الشباب يناير الماضي بعقدٍ حتى صيف 2025 قادمًا من إشبيلية.
وارتدى الكرواتي قميص الفريق الشبابي في 8 مبارياتٍ الادوري السعودي في نسخته الماضية.
وسجل راكيتيتش هدفًا، وصنع مثله.
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