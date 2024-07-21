مواعيد مباريات الأحد 21 يوليو - الزمالك ضد الداخلية.. والمصري يواجه المقاولون

الأحد، 21 يوليه 2024 - 10:13

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - الزمالك × الداخلية

تستأنف اليوم مباريات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز بثلاثة بمواجهات.

ويقدم لكم FIlGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 21 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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المصري × المقاولون العرب.. 5:30 مساء - أون تايم سبورتس2.

الداخلية × الزمالك.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس.

إنبي × زد.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري المصري مواعيد مباريات الأحد
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