مواعيد مباريات الأحد 21 يوليو - الزمالك ضد الداخلية.. والمصري يواجه المقاولون
الأحد، 21 يوليه 2024 - 10:13
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز بثلاثة بمواجهات.
ويقدم لكم FIlGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 21 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
المصري × المقاولون العرب.. 5:30 مساء - أون تايم سبورتس2.
الداخلية × الزمالك.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس.
إنبي × زد.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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