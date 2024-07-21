إياد العسقلاني يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وموقفه من الانتقال إليه

الأحد، 21 يوليه 2024 - 02:28

كتب : FilGoal

إياد العسقلاني - روستوف الروسي

علق إياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي على أخبار مفاوضات الأهلي للتعاقد معه.

وقال العسقلاني في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "العروض يتولاها الوكيلين أحمد يحيى ويحيى علي، وهناك اتصالات من عدة أندية".

وأضاف "سمعت بمسألة الأهلي عن طريق أحمد يحيى، وأنا أعرف أولويتي وهي الاحتراف. اللعب للأهلي شرف كبير ولكني محترف في الوقت الحالي".

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وأوضح "تربيت في الإسماعيلي وعشت حياتي كلها فيه وكان أهم مرحلة في حياتي منذ الصغر، ولكني الآن لاعب محترف في الخارج".

وأكمل "الشرط الجزائي في عقدي مع روستوف يقدر بـ 7 ملايين يورو".

المدافع الواعد انتقل إلى روستوف في شهر يناير الماضي قادما من الإسماعيلي.

وأنهى روستوف مشواره في الدوري الروسي في المركز السابع برصيد 43 نقطة.

وأصبح لاعب الإسماعيلي السابق أول لاعب مصري يخوض مباريات في الدوري الروسي.

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