وكيل كريستو: اللاعب تعرض لظروف صعبة.. وهذه إمكانية عودته للعب مع الأهلي

كشف جون مارك وكيل التونسي محمد الضاوي "كريستو" عن كواليس انتقال اللاعب من الأهلي إلى الصفاقسي على سبيل الإعارة.

وقال مارك في تصريحاته للقناة الأولى: "كانت لدينا عدة عروض ولكن كريستو فضل الصفاقسي فتوصلنا لاتفاق على إعارته لمدة عام".

وأضاف "نريد للاعب بداية جديدة ونجاح مع فريقه الحالي، وهذا كان الخيار الأفضل لنا، وإذا كان الصفاقسي يفضل شراء اللاعب بعد ذلك فهذا يرجع له".

وعن عدم تأقلمه في الأهلي قال: "حينما أقول إن كريستو واجه ظروف صعبة فأنا أقصد عدم لعبه فقط. لماذا لم يلعب؟ نحترم خيار مدرب الأهلي".

وأكمل "كريستو لاعب رائع وكان عليه أن يثبت هذا، ولكن في النهاية نحترم قرار المدير الفني ويجب أن نركز على طريقنا، ولهذا كان خيار الصفاقسي مناسبا لنا".

وتابع "أتحدث مع كريستو دائما وأعرف ما يدور في ذهنه وأعرف أنه لم يكن سعيدا. كان يسعى لتحقيق شيء مع الأهلي وكان قد انضم لمنتخب تونس وكان قريبا من اللعب في كأس العالم وبطولة إفريقيا، ولكنه لم يكن جزءا من فريق الأهلي حين كان مستعدا لذلك".

وأوضح "عندما وقع كريستو للأهلي لم يشترط اللعب، وأعرف أن اللاعب ليس له تاريخ كبير، ولكني أعرفه جيدا وأنا واثق من نجاحه، وأنه استفاد مما حدث له في آخر موسم ونصف، وسنرى كريستو الحقيقي في الموسم القادم".

وعن إمكانية عودته للعب مع الأهلي بعد نهاية الإعارة قال: "كل الخيارات مطروحة. أعرف أن اللاعب يحب الأهلي وأن النادي متمسك به. لدينا علاقة رائعة مع النادي رغم صعوبة الظروف بالنسبة للاعب".

وانضم كريستو لصفوف الأهلي مطلع عام 2023 الماضي قادما من النجم الساحلي التونسي.

ولعب كريستو البالغ من العمر 21 عاما مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات بعدد دقائق 455 دقيقة.

ولم ينجح اللاعب في التسجيل لكنه صنع هدفا.

ويشارك الصفاقسي الموسم المقبل في الكونفدرالية الإفريقية بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري التونسي للموسم المنقضي.