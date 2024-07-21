علي غزال يعلن توليه لتدريب فريق في الكرة المصرية

الأحد، 21 يوليه 2024 - 02:15

كتب : FilGoal

علي غزال - مصر - جنوب إفريقيا

كشف علي غزال لاعب منتخب مصر السابق عن الفريق الذي سيخوض معه تجربته الأولى كمدير فني في الموسم المقبل.

وقال غزال في تصريحاته لقناة صدى البلد: "سأتولى قيادة فريق رع. النادي حديث وصعد لتوه من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة".

وأضاف "متحمس لهذه التجربة وأتطلع لتحقيق الفكر الذي أريده مع الفريق والصعود به إلى القسم الثاني".

أخبار متعلقة:
الأولى مع الأبيض.. العتباني يدير مباراة الداخلية ضد الزمالك تحكيميا ابتعد عن الشناوي؟ الرياضية: الوحدة السعودي يتعاقد مع حارس رئيس إنتر يعلنها: لاوتارو وقع على عقده الجديد "قطعة أثرية نادرة".. غزل المحلة يعلن ضم محمد أسامة

وأوضح "منذ العام قبل الماضي كنت أتابع مع مدير الكرة الكرواتي في وادي دجلة الذي يملك رخصة التدريب من الاتحاد الأوروبي، وفي العام الماضي كنت مدربا مساعدا، والآن أسير في خطوات الحصول على الرخصة".

واختتم "أحاول أن آخذ كل ما يناسب ما أريد فعله من المدربين الذين عملت معهم".

واعتزل غزال في صيف العام الماضي، بعد مثيرة احترافية خارج البلاد لعب خلالها لأندية ناسيونال وفيرينسي في البرتغال، ولاريسا اليوناني وفانكوفر والأمريكي وهينجفينج الصيني.

وداخل البلاد لعب غزال في صفوف سموحة ومصر للمقاصة، ووادي دجلة الذي بدأ معه واعتزل في صفوفه.

علي غزال فريق رع
نرشح لكم
عضو الإسماعيلي "المستبعد": هذه مخالفات أبو الحسن.. وشخص "يدير في الخفاء" وراء بيع أنور بثمن إعارته إياد العسقلاني يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وموقفه من الانتقال إليه وكيل كريستو: اللاعب تعرض لظروف صعبة.. وهذه إمكانية عودته للعب مع الأهلي الأولى مع الأبيض.. العتباني يدير مباراة الداخلية ضد الزمالك تحكيميا "قطعة أثرية نادرة".. غزل المحلة يعلن ضم محمد أسامة حوار - يوسف أيمن: بيني وبين عبد القادر منافسة ممتدة.. وتدخل الخطيب حسم انتقالي للأهلي "كيف يحكم أكبر لقاء في ألمانيا".. حكم مباراة بيراميدز والأهلي اتُهم بالرشوة وهاجمه بيلينجهام العاشرة بلا فوز.. مأساة الاتحاد السكندري مستمرة بالتعادل مع البنك الأهلي
أخر الأخبار
عضو الإسماعيلي "المستبعد": هذه مخالفات أبو الحسن.. وشخص "يدير في الخفاء" وراء بيع أنور بثمن إعارته ساعة | الدوري المصري
إياد العسقلاني يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وموقفه من الانتقال إليه 2 ساعة | الدوري المصري
وكيل كريستو: اللاعب تعرض لظروف صعبة.. وهذه إمكانية عودته للعب مع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
علي غزال يعلن توليه لتدريب فريق في الكرة المصرية 2 ساعة | الكرة المصرية
الأولى مع الأبيض.. العتباني يدير مباراة الداخلية ضد الزمالك تحكيميا 4 ساعة | الدوري المصري
ابتعد عن الشناوي؟ الرياضية: الوحدة السعودي يتعاقد مع حارس 4 ساعة | ميركاتو
رئيس إنتر يعلنها: لاوتارو وقع على عقده الجديد 4 ساعة | الكرة الأوروبية
"قطعة أثرية نادرة".. غزل المحلة يعلن ضم محمد أسامة 4 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 3 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات 4 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية