علي غزال يعلن توليه لتدريب فريق في الكرة المصرية

كشف علي غزال لاعب منتخب مصر السابق عن الفريق الذي سيخوض معه تجربته الأولى كمدير فني في الموسم المقبل.

وقال غزال في تصريحاته لقناة صدى البلد: "سأتولى قيادة فريق رع. النادي حديث وصعد لتوه من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة".

وأضاف "متحمس لهذه التجربة وأتطلع لتحقيق الفكر الذي أريده مع الفريق والصعود به إلى القسم الثاني".

وأوضح "منذ العام قبل الماضي كنت أتابع مع مدير الكرة الكرواتي في وادي دجلة الذي يملك رخصة التدريب من الاتحاد الأوروبي، وفي العام الماضي كنت مدربا مساعدا، والآن أسير في خطوات الحصول على الرخصة".

واختتم "أحاول أن آخذ كل ما يناسب ما أريد فعله من المدربين الذين عملت معهم".

واعتزل غزال في صيف العام الماضي، بعد مثيرة احترافية خارج البلاد لعب خلالها لأندية ناسيونال وفيرينسي في البرتغال، ولاريسا اليوناني وفانكوفر والأمريكي وهينجفينج الصيني.

وداخل البلاد لعب غزال في صفوف سموحة ومصر للمقاصة، ووادي دجلة الذي بدأ معه واعتزل في صفوفه.