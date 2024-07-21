الأولى مع الأبيض.. العتباني يدير مباراة الداخلية ضد الزمالك تحكيميا

الأحد، 21 يوليه 2024 - 00:38

كتب : FilGoal

المصري - المقاولون - الحكم محمد العتباني

يدير محمد العتباني مباراة الداخلية ضد الزمالك تحكيميا في الجولة 31 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد السلام في التاسعة من مساء الأحد.

ويعاون العتباني كل من رجب محمد ومصطفى حسين، ويتواجد محمود منصور كحكم رابع.

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وعلى تقنية الفيديو يتواجد كل من طارق مجدي وهاني خيري.

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وستكون تلك المباراة التاسعة للعتباني في الدوري المصري هذا الموسم، والأولى مع الزمالك على الإطلاق.

وسبق أن أدار العتباني مباراة الاتحاد والداخلية في الجولة 28 من الدوري وانتهت بالتعادل 1-1.

ويحتل الزمالك المركز السابع برصيد 42 نقطة من 26 مباراة.

فيما يتذيل الداخلية ترتيب الدوري وفي حال خسر اللقاء سيتأكد هبوطه للدرجة الثانية.

محمد العتباني الدوري المصري الزمالك
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