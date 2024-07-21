ابتعد عن الشناوي؟ الرياضية: الوحدة السعودي يتعاقد مع حارس
الأحد، 21 يوليه 2024 - 00:23
كتب : FilGoal
ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن نادي الوحدة السعودي أتم تعاقده مع إجناسيو دي أروابارينا حارس المرمى الأوروجواياني.
وترتب إدارة النادي إجراءات سفر اللاعب إلى إسبانيا للحاق بمعسكر الفريق هناك، وفقا للمصدر ذاته.
ووصل الحارس إلى جدة بالفعل، تمهيدا للتوجه إلى مدينة أليكانتي الإسبانية مقر المعسكر، بعد إتمام الاتفاق.
الحارس البالغ من العمر 27 عاما سيتم الإعلان عن ارتدائه لقميص الوحدة بمقتضى صفقة انتقال حر، عقب انتهاء ارتباطه بنادي أروكا البرتغالي.
وقضى دي أروابارينا آخر موسمين في صفوف أروكا.
يذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد ربطت محمد الشناوي قائد الأهلي وحارس مرماه بالانتقال إلى الوحدة السعودي.
وينتهي عقد الشناوي مع الأهلي في صيف 2025.
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