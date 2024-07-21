رئيس إنتر يعلنها: لاوتارو وقع على عقده الجديد

الأحد، 21 يوليه 2024 - 00:21

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

أعلن جيوزيبي ماروتا رئيس نادي إنتر ميلان تجديد عقد لاوتارو مارتينيز لاعب الفريق.

وينتهي عقد الأرجنتيني في 2026.

وقال ماروتا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "لاوتارو وقع على عقده الجديد، وسيكون الأمر بشكل رسمي عندما عودته من الإجازة".

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وكان أليخاندرو كامانيو وكيل لاوتارو قال لسيزار لويس ميرلو الصحفي الأرجنتيني في وقت سابق: "نعم، توصلنا لاتفاق مع إنتر لتمديد العقد دون وجود شرط جزائي".

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن قائد النيراتزوري سيوقع على عقد حتى 2029 براتب 9 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وحصل لاوتارو على بطولة الدوري الإيطالي وأفضل لاعب في البطولة وكذلك السوبر في الموسم المنقضي.

وتوج أيضا ببطولة كوبا أمريكا 2024 مع الأرجنتين.

وفرديا تمكن من الحصول على هداف الدوري الإيطالي بـ24 هدفا.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 26 عاما بجائزة هداف بطولة كوبا أمريكا 2024 بعدما سجل 5 أهداف.

الدوري الإيطالي إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز جيوزيبي ماروتا
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