"قطعة أثرية نادرة".. غزل المحلة يعلن ضم محمد أسامة

الأحد، 21 يوليه 2024 - 00:20

كتب : FilGoal

محمد أسامة - غزل المحلة

أعلن غزل المحلة عن تعاقده رسميا مع محمد أسامة لاعب لافيينا.

اللاعب وقع مع المحلة عقدا مدته 4 سنوات، ينتهي في صيف 2028.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي غزل المحلة فيديو تقديم محمد أسامة بعنوان: "قطعة نادرة وجدتها المحلة بالقرب من هرم ميدوم".

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الجناح الأيسر انضم للفريق قادما من لافيينا.

وقضى أسامة -24 عاما- موسما ونصف في صفوف لافيينا، حيث انضم إليه في يناير 2023 قادما من فيكتوري المالديفي.

هذا كان ثاني فرق أسامة في جزر المالديف، حيث انتقل إليه في صيف 2022 قادما من كلوب إيجلز.

بداية هذه التجربة الاحترافية كانت في 2020، حين خرج إلى إيجلز من صفوف النجوم.

ويعود غزل المحلة إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل، بعد تأهله من دوري المحترفين.

لافيينا محمد أسامة غزل المحلة الدوري المصري
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