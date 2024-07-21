رومانو: موهبة وسط تشيلسي على أعتاب العودة لـ ستراسبورج

الأحد، 21 يوليه 2024 - 00:06

كتب : FilGoal

أندري سانتوس

يعود أندري سانتوس لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي إلى ستراسبورج الفرنسي معارا في الموسم المقبل.

وقضى سانتوس البالغ 20 عاما النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصفوف ستراسبورج، وخاض 11 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

ووفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي" فإن بوروسيا دورتموند وعدة أندية حاولت التعاقد مع اللاعب، إلا أن اللاعب أبدى رغبته في الاستمرار مع تشيلسي وستراسبورج.

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وسينضم سانتوس لفريقه الفرنسي بعد نهاية مشاركته في معسكر البلوز في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويضع نادي تشيلسي اللاعب البرازيلي الشاب ضمن حساباته المستقبلية.

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وضم البلوز قائد منتخب البرازيل للشباب في يناير 2023 مقابل 12.5 مليون يورو قادما من فاسكو دا جاما.

وأعير البرازيلي لفاسكو ثم نوتنجهام فورست وستراسبورج، ودون أن يخض أي دقيقة بقميص البلوز.

ويمتلك سانتوس مباراة دولية وحيدة بقميص منتخب البرازيل الأول جاءت ضد المغرب في الخسارة بنتيجة 2-1.

كما سانتوس فاز بجائزة أفضل لاعب للشباب في بطولة أمريكا الجنوبية 2022 وهداف البطولة برصيد 6 أهداف.

تشيلسي ستراسبورج أندري سانتوس
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