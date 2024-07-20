حوار - يوسف أيمن: بيني وبين عبد القادر منافسة ممتدة.. وتدخل الخطيب حسم انتقالي للأهلي

أجرى يوسف أيمن مدافع الأهلي المنضم حديثا من الدحيل القطري على سبيل الإعارة، حوارا مع الموقع الرسمي للنادي الأحمر.

وكان أيمن لاعبا في فريق الناشئين بالنادي الأهلي، وعن ذلك قال: "حلم حياتي تحقق باللعب للنادي الأهلي الأكبر عربيًّا وإفريقيًّا. أشعر بفخر كبير بالعودة من جديد للبيت الذي تربيت به وأتمنى أن أكون إضافة تسهم في إسعاد الجماهير".

وأضاف "الأجواء في النادي الأهلي ليست غريبة عليَّ، فأنا لم أنسَ الفترة التي قضيتها في صفوف فرق الناشئين وأكاديمية الأهلي، وأعرف طبيعة العمل في النادي، والمكانة الكبيرة التي يحتلها الأهلي سواء على الصعيد المحلي أو الصعيدين العربي والإفريقي".

وعن اللاعبين المقربين له بالفريق حاليًّا قال : "الثلاثي أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم ومصطفى شوبير من زملائي بقطاع الناشئين وتجمعني بهم علاقة طيبة حتى الآن".

واستطرد "يجمعني بأحمد عبد القادر تحدٍّ من نوع خاص منذ مرحلة الناشئين وصراع لا ينتهي بيني وبينه كمهاجم ومدافع".

واستكمل "التقيت بلاعبي الأهلي مؤخرًا خلال فترة الراحة، وكان اللقاء وديًّا للغاية، وتطرقنا إلى الحديث في أمور عدة، كما تحدثنا عن أجواء الفريق حاليًّا في ظل ضغط المباريات والمنافسة على بطولة الدوري»".

وعن المفاوضات التي جرت بين الأهلي والدحيل القطري قال أيمن: "بدأ التفاوض في شهر يناير الماضي باستفسار، ثم تطورت بعد ذلك حتى انتهت مؤخرًا بإعلان الانضمام رسميًّا. وبالمناسبة أريد أن يعلم الجميع أن تدخل محمود الخطيب (رئيس النادي) كان عاملًا مهمًّا في إتمام الصفقة، ولهذا أود أن أشكره، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه وثقته بي".

وأوضح "تلقيت بعض العروض من الدوري السعودي، لكني فضلت بالطبع الانتقال للأهلي وتمسكت بهذا الأمر، حتى انتهت المفاوضات، وأصبحت حاليًّا لاعبًا في الفريق، وأنا سعيد جدًّا بالعودة وبالانضمام لأسرة الأهلي".

وأكمل "استفدت كثيرًا من فترة احترافي في الدوري البلجيكي. لقد كانت فترة قاسية وصعبة بسبب صغر سني، ولكني حققت أكبر استفادة منها على المستويين الشخصي والفني".

وعن الضغوط التي يواجهها الأهلي بشكل مستمر وصعوبة المنافسة مع المدافعين، قال يوسف أيمن: "إن الأهلي لا يقبل إلا بالعلامة الكاملة والفوز بكل البطولات، وإنه سوف يسعى في كل يوم وكل مباراة لإثبات نفسه، حتى يكون عند حسن ظن الجهاز الفني والجماهير".

وأضاف "خط دفاع الأهلي يمتلك ٣ لاعبين أساسيين في المنتخب، مما يدل على قوة المنافسة بين المدافعين، الأمر الذي يصب في مصلحة الفريق، لأننا نشارك في بطولات كثيرة، والفريق يحتاج إلى جميع اللاعبين في أفضل حالة من الجاهزية البدنية والفنية".

وعن ذكريات تشجيع الأهلي قال يوسف أيمن: "أشجع الأهلي منذ الطفولة، وأسرتي كلها أهلاوية. ولهذا سعادتي تضاعفت بالعودة للأهلي من جديد، وباللعب أمام جماهير النادي التي تعد العامل الأساسي والقاسم المشترك في جميع النجاحات وبطولات الأهلي على مر العصور".

واستكمل أيمن "البطولات القادمة صعبة، لكن الأهلي قادر على الاستمرار بنفس الوتيرة المميزة من المنافسة وحصد كل الألقاب، وأتمنى على المستوى الشخصي التتويج بالبطولة الإفريقية التي يطالبني بها الجمهور من الآن".

وعن لاعبه المفضل قال: "إنه سيرخيو راموس عالميا، بينما أرى محمد عبد المنعم المدافع الأفضل في مصر وإفريقيا".

واختتم "كنت أتمنى اللعب بجوار نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة. تجمعني به علاقة طيبة، وكان آخر من وجه لي النصيحة قبل الوصول إلى القاهرة والانضمام إلى صفوف الأهلي".