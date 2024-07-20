يد – هشام نصر: الزمالك حصل على موافقة الطلائع لشراء عدلان.. وفوجئنا ببيعه للأهلي

السبت، 20 يوليه 2024 - 23:32

كتب : FilGoal

محمد عدلان لاعب كرة اليد

كشف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن كواليس حصول النادي على توقيع محمد عدلان لاعب كرة اليد.

وقال نصر عبر قناة إم بي سي 2: "حصلنا على موافقة طلائع الجيش لبيع محمد عدلان للزمالك ثم حصلنا على موافقة اللاعب ووالده".

وأضاف "فوجئنا بعد ذلك أن طلائع الجيش باع محمد عدلان إلى الأهلي وأخبرونا بذلك، وأتمنى حل هذه الأزمة سريعا".

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وأتم تصريحاته "يجب مراعاة الحالة النفسية للاعبين وعدم الضغط عليهم وإجبارهم بفعل أي أشياء على عكس رغبتهم".

وأعلن محمد عدلان لاعب كرة اليد رغبته في الانضمام لصفوف نادي الزمالك، وذلك بعد إعلان الأهلي التعاقد معه رسميا.

وكان الأهلي أعلن التعاقد مع محمد عدلان قادما من طلائع الجيش لمدة 4 مواسم لتدعيم فريق كرة اليد.

محمد عدلان من مواليد 2006 وكشف الأهلي أن التعاقد معه جاء لتدعيم فريق الشباب في النادي الأحمر.

وظهر عدلان في فيديو قال خلاله: "أنا محمد عدلان لاعب فريق طلائع الجيش لكرة اليد، أعلن أن رغبتي الأولى والأخيرة هي اللعب لنادي الزمالك وهذا حلم بالنسبة لي ولي الشرف أن أكون في نادي الزمالك".

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الأهلي تعيين الدنماركي ستيفن مادسن مديرا فنيا لفريق كرة اليد لمدة موسمين.

وأكد مصدر مسؤول من النادي الأهلي على قانونية التعاقد مع محمد عدلان لاعب طلائع الجيش لتدعيم فريق كرة اليد.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "تعاقدنا مع محمد عدلان قانوني وحقوق النادي محفوظة في اللاعب".

وأضاف "استطلعنا رغبة عدلان ووافق على اللاعب للأهلي قبل أن نبدأ التفاوض مع طلائع الجيش لضمه".

وأكمل "لا نعرف سبب الفيديو الذي انتشر مؤخرا وندرس الموقف بعناية".

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