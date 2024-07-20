العاشرة بلا فوز.. مأساة الاتحاد السكندري مستمرة بالتعادل مع البنك الأهلي

تعادل البنك الأهلي مع الاتحاد السكندري بلا أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري.

الاتحاد السكندري بلا فوز للمباراة التاسعة على التوالي في الدوري، والعاشرة في جميع المسابقات بعد الخروج المخيب من كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة.

وهذا رابع تعادل في تلك المباريات التسع في الدوري، مقابل 5 هزائم.

أما البنك الأهلي فقد واصل تراجعه بعد انتصاراته الـ 3 المتتالية في الدوري، حيث خسر المباراة الماضية أمام سموحة، وتعادل الليلة.

وسدد فرانك ألان لاعب الاتحاد من خارج المنطقة في الدقيقة 25 ولكن تصدى أحمد صبحي حارس البنك.

وأجرى الاتحاد السكندري تبديله الأول بنزول بنيامين بواتينج بدلا من فرانك ألان في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 64 حل أحمد مدبولي بدلا من كريم بامبو في البنك الأهلي.

أخطر فرص المباراة أتت في الدقيقة 68 بتسديدة قوية من محمد بسيوني أبعدها المهدي سليمان، ليتابعها ياو أنور ولكن فوق العارضة.

وفي الدقيقة 71 أوقف سليمان تسديدة قوية من أحمد مدبولي، ليحولها إلى ركنية.

وأتى ناصر ناصر وهشام صلاح بدلا من شريف رضا وعمر الوحش في صفوف الاتحاد في الدقيقة 72.

ثم حل محمود سيد بدلا من أحمد النادري في صفوف البنك في الدقيقة 78.

وواصل البنك تبديلاته في الدقيقة 86 بنزول محمود قاعود وأحمد ربيع بدلا من محمد فتحي ومحمد هلال.

بينما اختتم الاتحاد تبديلاته بنزول فوزي الحناوي وإسلام أبو سليمة، بدلا من أحمد عادل وسيف تقا في الدقيقة 90.

وبذلك يرفع الاتحاد رصيده إلى 39 نقطة في المركز العاشر من 31 مباراة.

بينما يحتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة من 31 مباراة.