سيراميكا يكتسح البلدية برباعية ويرتقي للمركز السادس

اكتسح سيراميكا كليوباترا منافسه بلدية المحلة بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل أهداف سيراميكا كل من صديق أوجولا (2) وأحمد قندوسي ونور علاء.

وللمباراة الثالثة على التوالي لا يتعرض سيراميكا للهزيمة منذ الخسارة من الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين.

بينما خسر بلدية المحلة بعد التعادل في المباراة الماضية أمام الزمالك، ولا يعرف البلدية الفوز منذ مباراة الداخلية في الجولة 24 من الدوري المصري عندما انتصر بهدف دون رد.

وتألق مروان عثمان وتمكن من الحصول على ركلة جزاء وصناعة الهدف الثاني وحصل على جائزة رجل المباراة.

هزيمة البلدية وتعادل فاركو مع طلائع الجيش دون أهداف يقربه أكثر من الهبوط.

ويحتل فاركو المركز الـ15 برصيد 30 نقطة من 31 مباراة.

ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن بلدية المحلة في المركز الـ16 من 24 نقطة بعد 31 مباراة لعبها.

وارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 44 وارتقى للمركز السادس من 30 لقاء خاضه.

ركلة جزاء مبكرة وهدف

عاد الحكم إلى تقنية الفيديو في الدقيقة الثانية بعد عرقلة مروان عثمان وسجل قندوسي الهدف الأول.

تألق أوجولا

ضاعف أوجولا النتيجة في الدقيقة 17 عقب تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من مروان عثمان.

وأحرز الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 42 من رأسية بعد عرضية من محمد توني.

واختتم نور علاء أهداف سيراميكا من تسديدة قوية سكنت الشباك.

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