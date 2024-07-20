صراع البقاء - 3 نقاط تفصل بلدية المحلة عن الغرق.. والداخلية بحاجة لمعجزة

السبت، 20 يوليه 2024 - 23:24

كتب : FilGoal

مباراة فاركو وبلدية المحلة بالدوري

سقوط مروع تعرض له بلدية المحلة أمام سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف دون رد في الجولة 31 من الدوري المصري.

تلك الخسارة تركت البلدية في وضعية حرجة للغاية، حيث يعني تحقيق فاركو لـ 3 نقاط من آخر 3 جولات هبوط بلدية المحلة مهما كانت نتائجه.

تذكير سريع بكيفية تحديد المراكز في حال تساوي فريقين بعدد النقاط وفقا للائحة الدوري:

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1- المواجهات المباشرة

2- فارق الأهداف داخل المواجهات المباشرة (لا يحتسب الهدف الخارجي بهدفين)

3- فارق الأهداف الإجمالي في الدوري

4- عدد الأهداف المسجلة

5- مباراة أو مباريات فاصلة

أما في حالة تساوي أكثر من فريقين (3 أو أكثر):

يتم احتساب المباريات بينهم (وكأن المسابقة بينهم فقط) ثم تطبق الشروط السابقة بالترتيب.

الوضع الحالي

فاركو في المركز الخامس عشر آخر مراكز النجاة برصيد 30 نقطة من 31 مباراة، وفارق الأهداف -11.

أما بلدية المحلة فيحتل المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة من 31 مباراة، وفارق الأهداف -35 كأسوأ فارق وأضعف دفاع في الدوري (تلقى 59 هدفا).

الحد الأقصى لنقاط البلدية هو 33 نقطة، والمواجهات المباشرة التي تفصل في حال التساوي بالنقاط شهدت التعادل بين البلدية وفاركو، ما يعني أن تحقيق فاركو لأي 3 نقاط ستنهي أي أمل لبلدية المحلة.

ولكن.. هذا لا يعني أن فاركو في أمان بمجرد إتمام ذلك.

المعضلة تكمن في المقاولون العرب صاحب المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة من 28 مباراة، أي لعب 3 مباريات أقل من فاركو والبلدية.

بكلمات أخرى، حتى لو حقق فاركو أقل من 3 نقاط في آخر 3 مباريات، سينبغي على المقاولون ألا يحقق 13 نقطة أو أكثر من آخر 6 مباريات (18 نقطة متاحة) لينجو البلدية، كل ذلك بشرط أن يفوز البلدية بآخر 3 مباريات في جميع الأحوال.

عمليا، انتهى أمر الداخلية في المركز الأخير برصيد 19 نقطة من 30 مباراة، فحده الأقصى 31 نقطة وفارق أهدافه -23، ما يعني أن تعادل واحد لفاركو كفيل بإنهاء الأمور على الأرجح حتى لو فاز الداخلية بآخر 4 مباريات، مباراته القادمة مع الزمالك، ولديه مباراة مع بيراميدز أيضا.

أما بالعودة للمقاولون تحديدا، فإن مجرد امتلاك الفريق لأكبر عدد من النقاط المتاحة لا يتركه في وضع جيد بالضرورة، لأن أي فريق يملك مؤجلات في تلك المرحلة، فهذا يعني حتما أنه سيواجه إما الأهلي وإما الزمالك، وفي تلك الحالة تحديدا، فإن المقاولون سيواجه الثنائي.

المباريات المتبقية للفرق الأقرب لبؤرة الهبوط:

فاركو: بيراميدز - البنك الأهلي - إنبي

بلدية المحلة: الإسماعيلي - الجونة - الزمالك

المقاولون: المصري - الزمالك - سيراميكا - الأهلي - الإسماعيلي - الجونة

الداخلية: الزمالك - طلائع الجيش - بيراميدز - البنك الأهلي

من أيضا يمكنه أن يكون مهددا؟

الحد الأقصى لنقاط بلدية المحلة هو 33 نقطة كما ذكرنا، والحد الأقصى للمقاولون سيكون 38 نقطة.

على الورق، هذا يعني أن الكل من الأسفل إلى المركز الحادي عشر الذي يحتله طلائع الجيش (36 نقطة) لا يزال تحت التهديد، ولكن الجولات المقبلة وبقية المؤجلات ستحسم أمور النجاة سريعا لبعض هذه المراكز.

الترتيب الحالي:

11- طلائع الجيش: 36 نقطة من 31 مباراة

12- البنك الأهلي: 34 نقطة من 31 مباراة

13- الجونة: 32 نقطة من 30 مباراة

14- الإسماعيلي: 31 نقطة من 30 مباراة

15- فاركو: 30 نقطة من 31 مباراة

16- بلدية المحلة: 24 نقطة من 31 مباراة

17- المقاولون العرب: 20 نقطة من 28 مباراة

18- الداخلية: 19 نقطة من 30 مباراة

بلدية المحلة فاركو صراع البقاء الدوري المصري المقاولون العرب الداخلية
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