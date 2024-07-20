رياضيون فلسطينيون: المشاركة في أولمبياد باريس 2024 انتصار

السبت، 20 يوليه 2024 - 23:12

كتب : FilGoal

فاليري ترزي

وصف رياضيون فلسطينيون مشاركتهم في أولمبياد باريس 2024 بالانتصار.

ويشارك 6 رياضيين فلسطينيين في أولمبياد باريس 2024 في منافسات الملاكمة والجودو والتايكوندو والرماية والسباحة.

وقال يزن البواب السباح الفلسطيني عبر وكالة رويترز: "سواء حققنا ميدالية أو لا، انتصرنا بالفعل بوجودنا هنا. لا يريد الناس وجود الفلسطينيين. ينظرون إلى العلم ولا يريدونه. لذا؛ فإن الوجود هنا انتصار".

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ومن جهة أخرى صرّحت فاليري ترزي سباحة فلسطينية عبر وكالة رويترز قائلة: "أنا واحدة من أوفر الناس حظا في العالم. تتسنى لي فرصة المنافسة لصالح بلدي وأن أرفع علم بلدي".

وأتمت "قلبي معهم. في كل مرة أسبح فيها، أفكر في شعب فلسطين ومعاناته. وأريد أن أمثلهم على أفضل نحو ممكن".

وستكون تلك أكبر بعثة فلسطينية تشارك في الأولمبياد بالتساوي مع ريو 2016.

ولم تحقق فلسطين من قبل أي ميدالية أولمبية منذ المشاركة في أتالانتا 1996 لأول مرة.

فاليري ترزي يزن البواب
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