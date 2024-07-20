روي كوستا: باريس أرسل عرضا لضم نيفيز.. ولم أقل سعره من قبل

السبت، 20 يوليه 2024 - 22:22

كتب : FilGoal

جواو نيفيز - بنفيكا

شدد روي كوستا رئيس نادي بنفيكا أن باريس سان جيرمان أرسل عرضا لضم جواو نيفيز لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أسطورة كرة القدم البرتغالية لصحيفة أبولا: "نعم هناك عرض لنيفيز، نحن نناقش المبلغ".

واختتم "لم أقل أبدا أن جواو سيغادر مقابل 120 مليون يورو فقط".

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ويملك اللاعب البالغ من العمر 19 عاما شرطا جزائيا يبلغ 120 مليون يورو.

وكان بنفيكا يريد بيعه فقط مقابل الشرط الجزائي حسب التقارير الإخبارية في وقت سابق، لكن هذا ما نفاه كوستا الآن.

ووفقا لصحيفة أبولا من قبل فإن نيفيز سينضم لصفوف العملاق الباريسي مقابل 70 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات مكثفة وقد تنتهي قريبا.

ويرحب اللاعب بالانتقال لصفوف باريس سان جيرمان في ظل وجود أكثر من لاعب برتغالي في الفريق.

وتضم قائمة الفريق الباريسي كل من دانيلو بيريرا ونونو مينديش وفيتينا وريناتو سانشيز وجونكالو راموس من البرتغال.

لاعب الوسط الشاب ينتهي تعاقده مع النسور في صيف 2028 بعدما جدد عقده العام الماضي.

وخاض نيفيز 75 مباراة مع بنفيكا سجل 4 وسجل 3 وتوج بلقبي الدوري والسوبر.

كما فاز مع شباب بنفيكا بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب في 2021-22 وكأس إنتركونتيننتال للشباب في 2022.

جواو نيفيز الدوري البرتغالي الدوري الفرنسي بنفيكا باريس سان جيرمان
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