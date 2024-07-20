"خرج بسرعة كبيرة بعد المباراة".. طاقم تحكيم ألماني لمباراة بيراميدز ضد الأهلي

السبت، 20 يوليه 2024 - 22:16

كتب : FilGoal

فيليكس تسفاير

يدير طاقم تحكيم ألماني مباراة بيراميدز ضد الأهلي في الجولة 31 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في التاسعة من مساء يوم الإثنين المقبل على استاد الدفاع الجوي.

ويدير فيليكس تسفاير اللقاء تحكيميا ويعاونه كل من روبرت كيمبيتر ويان زيدال.

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ويتواجد دانيال شلاجر كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد ساشا ستيجمان ويعاونه مايك بيكيل.

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من هو تسفاير؟

تسفاير البالغ 43 عاما يمتلك الشارة الدولية من 2012.

وظهر الألماني في يورو 2024 في 4 مباريات منها 2 في دور المجموعات ومباراة في دور الـ 16 بين رومانيا وهولندا، كما أداء لقاء نصف النهائي بين هولندا وإنجلترا.

وعقب مباراة نصف نهائي اليورو كشف فيرجيل فان دايك قائد هولندا ما دار بينه وبين الحكم عقب صافرة نهاية اللقاء أجاب قائلا: "لا أعرف ماذا أقول، لا أعرف إذا كان ينبغي عليّ أن أقول شيئا عن هذا، قلت ذلك لوسائل الإعلام الهولندية، كل ما في الأمر هو أن الحكم خرج من الملعب بسرعة كبيرة بعد المباراة، ولم يكن لديه الوقت للرد".

وسبق له أن أدار نهائي دوري الأمم الأوروبية 2022-23 بين كرواتيا وإسبانيا.

Christof Koepsel - UEFA/UEFA via Getty Images

ونهائي كأس ألمانيا 2017-18 والذي انتهى بفوز فرانفكورت على بايرن ميونيخ بنتيجة 3-1.

وكذلك أدار السوبر الألماني لموسم 2017-18 وحسمه بايرن ميونيخ بركلات الترجيح لصالحه ضد بوروسيا دورتموند.

وفي موسم 2023-24 أدار تسفاير 37 مباراة متنوعة أشهر فيها 178 بطاقة صفراء و4 حمراء واحتسب 10 ركلات جزاء.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 68 نقطة من 28 مباراة.

فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 63 نقطة من 25 مباراة.

فيليكس تسفاير الأهلي بيراميدز الدوري المصري
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