لتأمين مستقبله.. كاماردا يوقع على أول عقد احترافي له مع ميلان

السبت، 20 يوليه 2024 - 21:53

كتب : FilGoal

فرانشيسكو كاماردا - ميلان

وقع فرانشيسكو كاماردا أول عقد احترافي له في مسيرته مع ميلان حتى 2027.

اللاعب البالغ 16 عاما سيشارك الموسم المقبل مع فريق "فوتورو ميلان" والذي سينافس في الدرجة الثالثة بدءا من الموسم المقبل.

اللاعب المولود في 2008 بدأ مسيرته في أكاديمية ميلان بعمر 7 سنوات.

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وقضى كاماردا الموسم الماضي مع فريق الشباب تحت 19 عاما وسجل 14 هدفا في 41 مباراة بجميع المسابقات.

وبات كاماردا أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإيطالي بعمر 15 عاما و8 أشهر و16 يوما عندما شارك كبديل في سان سيرو ضد فيورنتينا في المسابقة.

وساهم الإيطالي اليافع في فوز إيطاليا بلقب أوروبا تحت 17 عاما بتسجيل 4 أهداف في 5 مباريات. وحاز جائزة أفضل لاعب.

كما يشارك مع الأتزوري في بطولة أوروبا تحت 19 عاما في الوقت الحالي وسجل هدفين ساهم بهما في وصول إيطاليا لنصف نهائي.

وأنشئ ميلان فريق "فوتورو ميلان" ليكون فريقه الرديف والذي يضم لاعبين تحت 23 عاما.

ويشارك الفريق بدءا من الموسم المقبل في الدرجة الثالثة الإيطالية.

فرانشيسكو كاماردا - ميلان ميلان الدوري الإيطالي
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