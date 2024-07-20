لتأمين مستقبله.. كاماردا يوقع على أول عقد احترافي له مع ميلان
السبت، 20 يوليه 2024 - 21:53
كتب : FilGoal
وقع فرانشيسكو كاماردا أول عقد احترافي له في مسيرته مع ميلان حتى 2027.
اللاعب البالغ 16 عاما سيشارك الموسم المقبل مع فريق "فوتورو ميلان" والذي سينافس في الدرجة الثالثة بدءا من الموسم المقبل.
اللاعب المولود في 2008 بدأ مسيرته في أكاديمية ميلان بعمر 7 سنوات.
وقضى كاماردا الموسم الماضي مع فريق الشباب تحت 19 عاما وسجل 14 هدفا في 41 مباراة بجميع المسابقات.
وبات كاماردا أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإيطالي بعمر 15 عاما و8 أشهر و16 يوما عندما شارك كبديل في سان سيرو ضد فيورنتينا في المسابقة.
Yesterday, today... tomorrow in Rossonero 🔴⚫
#MilanFuturo #SempreMilan pic.twitter.com/DwSJ716s7L— AC Milan (@acmilan) July 20, 2024
وساهم الإيطالي اليافع في فوز إيطاليا بلقب أوروبا تحت 17 عاما بتسجيل 4 أهداف في 5 مباريات. وحاز جائزة أفضل لاعب.
كما يشارك مع الأتزوري في بطولة أوروبا تحت 19 عاما في الوقت الحالي وسجل هدفين ساهم بهما في وصول إيطاليا لنصف نهائي.
وأنشئ ميلان فريق "فوتورو ميلان" ليكون فريقه الرديف والذي يضم لاعبين تحت 23 عاما.
ويشارك الفريق بدءا من الموسم المقبل في الدرجة الثالثة الإيطالية.