تقرير: أجيري يقترب من تدريب المكسيك في ولاية ثالثة

السبت، 20 يوليه 2024 - 21:41

كتب : FilGoal

الأهلي - مونتيري - كأس العالم للأندية - خافيير أجيري

يقترب خافيير أجيري مدرب ريال مايوركا الموسم الماضي من تدريب منتخب بلاده المكسيك خلال الفترة المقبلة خلفا لـ خايمي لوزانو.

ودرب أجيري منتخب مصر في الفترة من أغسطس 2018 حتى يوليو 2019.

وذكرت قناة TUDN المكسيكية أن أجيري يقترب من توقيع عقده مع منتخب المكسيك حتى 2026.

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وحسب القناة فإن رافاييل ماركيز مدرب الفريق الثاني لبرشلونة سيرحل من الفريق الكتالوني ليعاون أجيري في تدريب المنتخب.

وفي حال توقيع العقود، ستكون هذه الولاية الثالثة لأجيري مع المكسيك.

وتولى أجيري تدريب المكسيك للمرة الأولى في يوليو 2001 حتى يونيو 2002.

وأتت الولاية الثانية في أبريل 2009 حتى يونيو 2010.

ولم يتمكن منتخب المكسيك من التأهل من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2024.

واحتل المنتخب المركز الثالث في المجموعة التي ضمت فينزويلا والإكوادور وجامايكا.

ورحل أجيري عن تدريب منتخب الفراعنة بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.

المكسيك خافيير أجيري مصر كوبا أمريكا رافاييل ماركيز
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