أولمبياد باريس - لاعبو منتخب مصر يواصلون الاستعدادات للقاء الدومينيكان

السبت، 20 يوليه 2024 - 21:27

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر الأولمبي - العراق

واصل منتخب مصر الأولمبي استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وتدرب منتخب مصر في مدينة نانت الفرنسية تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية ثم قاموا بتنفيذ عدد من الجمل الخططية لتنفيذها ففي المباريات الرسمية.

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ويستعد منتخب مصر للقاء الدومينيكان يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى.

وتضم مجموعة منتخب مصر كل من إسبانيا وأوزبكستان أيضا.

وكان منتخب مصر قد استعد للمشاركة في الأولمبياد بالتعادل مع أوكرانيا بنتيجة 1-1 والفوز على العراق بنتيجة 2-1.

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