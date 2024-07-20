انتهت الدوري المصري - سيراميكا (4)-(0) البلدية
السبت، 20 يوليه 2024 - 20:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد منافسه بلدية المحلة في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري.
ويحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 41 نقطة من 29 مباراة لعبها، ويأتي بلدية المحلة في المركز الـ16 برصيد 24 نقطة من 30 لقاء لعبه.
لمتابعة المباراة من هنا
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انتهت
ق 78: جوووول نور علاء من تسديدة قوية سكنت الشباك.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 42: جوووول أوجولا من رأسية عقب عرضية من محمد توني.
ق 17: جوووول صديق أوجولا عقب تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من مروان عثمان.
ق 4: جوووول أحمد قندوسي من نقطة الجزاء.
ق 3: ضربة جزاء لسيراميكا بعد عرقلة مروان عثمان.
ق 2: العودة إلى تقنية الفيديو لشك في ركلة جزاء.
بداية المباراة
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