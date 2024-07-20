تشكيل الاتحاد - مابولولو يقود الهجوم أمام البنك الأهلي

أعلن أحمد ساري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 31 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: شريف رضا - سيف تقا - محمود شبانة - كريم الديب

خط الوسط: مورو ساليفو - عمر الوحش - خالد الغندور

خط الهجوم: أحمد عادل - كريستوفاو مابولولو - فرانك ألان

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 38 نقطة من 30 مباراة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة من 30 مباراة.