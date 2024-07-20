تشكيل الاتحاد - مابولولو يقود الهجوم أمام البنك الأهلي
السبت، 20 يوليه 2024 - 20:12
كتب : هاني العوضي
أعلن أحمد ساري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 31 من الدوري المصري.
وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:
حراسة المرمى: المهدي سليمان
خط الدفاع: شريف رضا - سيف تقا - محمود شبانة - كريم الديب
خط الوسط: مورو ساليفو - عمر الوحش - خالد الغندور
خط الهجوم: أحمد عادل - كريستوفاو مابولولو - فرانك ألان
ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 38 نقطة من 30 مباراة.
فيما يحتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة من 30 مباراة.
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