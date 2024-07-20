"نتمنى تحقيق أول بطولة في تاريخه".. لافيينا يعلن دعمه لـ بيراميدز ضد الأهلي

أعلن نادي لافيينا دعمه لفريق بيراميدز قبل مواجهته ضد الأهلي.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز منافسه الأهلي في المباراة التي ستجمعهما يوم الإثنين المقبل في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري.

ودعم لافيينا نظيره بيراميدز خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب لافيينا ما يلي:

يعلن نادي لافيينا دعمه الكامل لبيراميدز في مباراته القادمة أمام فريق الأهلي، يأتي هذا الدعم من خلال حشد وتشجيع جميع قطاعات نادي لافيينا من براعم للناشئين وأولياء الأمور، بهدف ترسيخ وتعزيز العلاقة القوية والمتميزة بين نادي لافيينا ونادي بيراميدز.

تعكس هذه العلاقة الوثيقة التاريخ المشترك بين الناديين، إذ أن مؤسس الناديين هو محمود الأسيوطي، الذي قام بتأسيس نادي الأسيوطي قبل أن يتحول إلى نادي بيراميدز بعد عملية الاستحواذ عليه، ليصبح أول استثمار أجنبي في كرة القدم المصرية، تسهم هذه الروح التعاونية والتاريخ المشترك في تعزيز الشراكة بين الناديين وتوسيع قاعدة دعمهما.

وأكد نادي لافيينا احترامه الكامل للنادي الأهلي وجماهيره العريقة، مشددا على أن هذا الدعم لنادي بيراميدز ينطلق من جذور النادي وارتباطه الوثيق بمؤسس نادي لافيينا.

كما يتمنى نادي لافيينا لنادي بيراميدز تحقيق أول بطولة في تاريخه وكتابة فصل جديد في سجله الرياضي.

وسوف يحضر محمود الأسيوطي وسيف الأسيوطي المباراة من المقصورة الرئيسية.

وفاز الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 28 مباراة خاضها.

ويأتي الأهلي في الوصافة بـ63 نقطة من 25 مباراة لعبها.