لا يعرف الفوز.. فاركو يتعادل مع طلائع الجيش ويعطي آمالا لـ الداخلية

تعادل فاركو مع منافسه طلائع الجيش دون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص من جانب الفريقين.

في الدقيقة 40 أهدر محمد فخري لاعب فاركو فرصة خطيرة بعد تسديدة قوية علت المرمى.

وأنقذ مدافع طلائع الجيش لتسديدة محمد فخري أمام المرمى الخالي في الدقيقة 59.

وشهدت المباراة طرد عمر السعيد لاعب طلائع الجيش بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 90.

ولم يتمكن فاركو من قبل في تحقيق الفوز على طلائع الجيش.

ولعب الفريقان 8 مرات وفاز طلائع الجيش في 3 مباريات وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

وأعطت هذه النتيجة الآمال لفريق الداخلية لعدم الهبوط لدوري المحترفين.

وكان هبوط الداخلية سيكون بشكل رسمي في حال فوز فاركو على طلائع الجيش.

ويتذيل الداخلية جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة ويتبقى له 4 مباريات.

ووصل فاركو للنقطة 30 من 31 مباراة لعبها في المركز الـ15، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الـ11 برصيد 36 نقطة من 31 مباراة.