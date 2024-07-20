"فتح تحقيقا بشأن الودية الوهمية".. قرارات وزير الرياضة بشأن مباراة كاظمة وتليفونات بني سويف

اتخذ أشرف صبحي وزير الرياضة قرارات بشأن الودية الوهمية بين كاظمة الكويتي وتليفونات بني سويف

وأجرى صبحي اتصالا هاتفيا برئيس بعثة نادي كاظمة الكويتي، وذلك على إثر أحداث المباراة الودية التي خاضها كاظمة بمعسكره بمصر مع فريق أدعى أنه تليفونات بني سويف.

وأكد صبحي للمركز الإعلامي متابعته عن كثب ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من أخبار متعلقة بالمباراة الودية لفريق كاظمة في إطار معسكره التدريبي داخل مصر، والذي تنظمه إحدى الشركات الخاصة وسيخوض مباراة ودية أخرى مع فريق سموحة.

وأشار الوزير إلى قيام الجهات المعنية بفتح تحقيق والعمل علي كشف كافة الملابسات المتعلقة بهذا الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واجبة الاتباع، معربا عن خالص تقديره واحترامه لبعثة نادي كاظمة وكافة البعثات الرياضية من مختلف الدول العربية والإفريقية والدولية.

من جانبه، عبر رئيس بعثة نادي كاظمة خلال اتصال بالوزير عن شكره وتقديره العميق له وللدولة المصرية على الاهتمام بالموضوع، وإعطاء توجيهات بفتح تحقيق من جانب الجهات المعنية في هذا الشأن.

ماذا حدث؟

أعلن نادي كاظمة الكويتي فوزه وديا على تليفونات بني سويف بسبعة أهداف لهدف، إلى هنا وكل شيء بدا طبيعيا.

لكن ما حدث لاحقا كان مثيرا.

فقد أعلن تليفونات بني سويف عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أنه لم يواجه كاظمة وأن فترة الإعداد لم يبدأها من الأساس.

فما هي كواليس القصة؟