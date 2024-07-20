رغم انتهاء عقده.. روي كوستا: دي ماريا سيستمر في بنفيكا

السبت، 20 يوليه 2024 - 19:10

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا يحتفل بهدفه أمام بورتو

شدد روي كوستا رئيس نادي بنفيكا أن أنخيل دي ماريا سيبقى في الفريق الموسم المقبل.

أنخل دي ماريا

النادي : لاعب حر

بنفيكا

وانتهى عقد الأرجنتيني بشكل رسمي في الشهر الماضي، وفي حال توقيعه لعقد جديد سيكون بمثابة صفقة جديدة.

وقال أسطورة كرة القدم البرتغالية لصحيفة أبولا: "دي ماريا سيبقى هنا كما حدث قبل عام عندما وقع عقدا جديدا بعد كأس العالم، سيحدث نفس الشيء الآن".

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وستكون هذه المرة الثالثة التي ينضم فيها دي ماريا للصقور في حال توقيعه على عقد جديد.

وانضم دي ماريا إلى بنفيكا في صيف 2007 قادما من روساريو سنترال مقابل 8 ملايين يورو.

ورحل إلى ريال مدريد في صيف 2010 مقابل 33 مليون يورو، وبعد رحلة طويلة قرر العودة إلى بنفيكا في صيف 2023 دون مقابل قادما من يوفنتوس.

ولعب الجناح الملقب برجل النهائيات 171 مباراة مع بنفيكا طوال مسيرته وسجل 32 هدفا وصنع 43 آخرين.

وحصل دي ماريا مع بنفيكا على بطولة الدوري البرتغالي والسوبر مرة واحدة، ومرتين بكأس الدوري.

وتوج اللاعب البالغ من العمر 36 عاما ببطولة كوبا أمريكا 2024 مع بلاده الأسبوع الماضي.

أنخيل دي ماريا الدوري البرتغالي بنفيكا روي كوستا
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