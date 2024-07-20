بهدف سام مرسي.. إبسويتش تاون يفوز على شاختار وديا
السبت، 20 يوليه 2024 - 17:01
كتب : FilGoal
قاد سام مرسي فريقه إبسويتش تاون للفوز وديا على شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف دون مقابل.
سام مرسي
النادي : إبسويتش تاون
جاءت المباراة الودية استعدادا لخوض الموسم الجديد 2024/2025.
وسجل سام هدف إبسويتش الوحيد في المباراة بالشوط الأول بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.
سام قائد الفريق الأول تمكن من المساهمة في صعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والذي سيلعب به خلال الموسم المقبل.
ومن المنتظر أن يبدأ إبسويتش، الدوري الإنجليزي يوم 24 أغسطس بمواجهة ليفربول على ملعب بورتمان في الجولة الأولى.
ويلعب سام مرسي مع إبسويتش منذ عام 2021.
صاحب الـ 32 عاما لعب 44 مباراة بقميص إبسويتش في الموسم الماضي وتمكن من تجسيل هدفين وصناعة سبعة أهداف.
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