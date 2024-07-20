تنس - نادال يتأهل لأول نهائي منذ عامين
السبت، 20 يوليه 2024 - 16:44
كتب : FilGoal
فاز رافاييل نادال على دوجي أدجوكوفيتش في نصف نهائي بطولة باستاد للتنس.
وأنهى نادال المباراة بنتيجة 2-1 لصالحه بعد أن تأخر في المجموعة الأولى.
وبذلك الفوز وصل نادال إلى نهائي بطولة للمرة الأولى منذ نهائي بطولة رولان جاروس في عام 2022.
بطولة باستاد هي بطولة من فئة 250 نقطة أي ليست من البطولات الكبرى ولكنها تظل هامة لعودة أسطورة التنس للثقة حال تتويجه بها وعودته للوصول إلى الأدوار المتقدمة.
وسيلعب نادال في المباراة النهائية ضد الفائز من مواجهة تياجو أجوستين ونونو بورجيس في مباراة نصف النهائي الأخرى.
وسبق لنادال التتويج بـ 22 لقب جراند سلام خلال مسيرته.
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