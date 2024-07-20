كالتشيو ميركاتو: بن ناصر يدخل حسابات اتحاد جدة

السبت، 20 يوليه 2024 - 16:17

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - ميلان ونابولي

دخل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان ضمن حسابات اتحاد جدة السعودي.

ويمتد تعاقد بن ناصر مع ميلان حتى صيف 2027.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن اتحاد جدة يدرس التعاقد مع بن ناصر تحسبا لرحيل نجولو كانتي رغم رفض النايد السعودي التفريط في خدماته.

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ويملك كانتي عرضا جادا من وست هام الإنجليزي للعودة إلى بريميرليج.

عقد الدولي الجزائري مع ميلان به شرط جزائي يبلغ 50 مليون يورو.

الأنباء التي تربط بن ناصر بنادي اتحاد جدة، جاءت بعدما ارتبط الاعب ذاته بالانتقال لنادي الهلال في الشهر السابق.

وأفادت صحيفة كوريري ديلو سبور الإيطالية في وقت سابق أن الهلال يرغب في ضم بن ناصر إلى صفوفه.

لاعب الوسط الجزائري خاض 170 مباراة مع ميلان وسجل 8 اهداف، وحقق لقب الدوري الإيطالي.

ميلان إسماعيل بن ناصر اتحاد جدة
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