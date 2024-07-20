فليك: تدريب برشلونة كان هدفي منذ البداية.. وشكرا "لاماسيا"

شدد هانزي فليك مدرب برشلونة على أن وظيفته الحالية كانت هدفه منذ بداية مسيرته.

وقال فليك عبر موقع برشلونة: "شعرت منذ يومي الأول بالشغف الذي يمتلكه الناس هنا سواء المشجعين أو رئيس النادي، كل شخص هنا يعمل من أجل برشلونة ولديه الدافع ليقدم أفضل ما لديه".

وتابع "علينا أن نساعد اللاعبين وما رأيته في اليوم الأول من التدريبات كان رائعا ويجب أن أشكر لاماسيا على ذلك لأنهم يطورون اللاعبين بطريقة لا تصدق".

وواصل "في العادة عندما لا يكون اللاعبين الدوليين معك، تجلب اللاعبين الصغار ويصبح المستوى أقل ولكن هنا لا يحدث ذلك ومن اللطيف أن ترى مدى تطورهم".

وأكمل "عندما قررت أن أصبح مدربا كنت أركز على برشلونة بسبب كرتهم الجميلة وطريقة تطويرهم للاعبين، الجميع هنا يتحدثون عن ذلك، وكان هدفي دائما تدريب برشلونة لأنني كنت أدرس كرة القدم التي قدمها يوهان كرويف خلال مدارس كرة القدم في هولندا".

وتولى فليك تدريب برشلونة خلفا لتشافي هيرنانديز الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.