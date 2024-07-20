تقرير: كفاراتسخيليا يقرر رد الدين لكونتي في نابولي

السبت، 20 يوليه 2024 - 15:18

كتب : FilGoal

كفاراتسخيليا - جورجيا - البرتغال - يورو 2024

قرر كفاراتسخيليا لاعب نابولي ومنتخب جورجيا رد الدين لمدربه الجديد في الفريق أنطونيو كونتي.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية فإن اللاعب صاحب الـ23 عاما وسوف يجدد تعاقده مع النادي بعد ما فعله معه المدرب الإيطالي.

وأوضح التقرير أن كفارا تأثر بتصريحات كونتي وتواصله معه بشكل مستمر خاصة بعد زيارته لألمانيا خلال يورو 2024.

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ويمتد تعاقد اللاعب صاحب الـ23 عاما مع نابولي حتى عام 2027.

وكان كونتي قال سابقا: "لا يوجد أي شك، كفارا سيبقى هنا وسيلعب مع نابولي".

وشدد "لا يوجد أي شكوك، الأمر واضح، كفارا سيبقى معنا".

وبعدها سُئل اللاعب الجورجي عن مستقبله وعما قاله كونتي فقال: "أحترم كونتي فهو واحد من أفضل المدربين".

وواصل "أحترم نابولي كذلك وأحب النادي، لكنني سأقرر مستقبلي بعد يورو 2024، الآن أركز على المباراة ضد إسبانيا".

كفاراتسخيليا نابولي كونتي
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