تقرير: كفاراتسخيليا يقرر رد الدين لكونتي في نابولي

قرر كفاراتسخيليا لاعب نابولي ومنتخب جورجيا رد الدين لمدربه الجديد في الفريق أنطونيو كونتي.

خفيتشا كفاراتسخيليا النادي : نابولي نابولي

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية فإن اللاعب صاحب الـ23 عاما وسوف يجدد تعاقده مع النادي بعد ما فعله معه المدرب الإيطالي.

وأوضح التقرير أن كفارا تأثر بتصريحات كونتي وتواصله معه بشكل مستمر خاصة بعد زيارته لألمانيا خلال يورو 2024.

ويمتد تعاقد اللاعب صاحب الـ23 عاما مع نابولي حتى عام 2027.

وكان كونتي قال سابقا: "لا يوجد أي شك، كفارا سيبقى هنا وسيلعب مع نابولي".

وشدد "لا يوجد أي شكوك، الأمر واضح، كفارا سيبقى معنا".

وبعدها سُئل اللاعب الجورجي عن مستقبله وعما قاله كونتي فقال: "أحترم كونتي فهو واحد من أفضل المدربين".

وواصل "أحترم نابولي كذلك وأحب النادي، لكنني سأقرر مستقبلي بعد يورو 2024، الآن أركز على المباراة ضد إسبانيا".