مواعيد مباريات يوفنتوس الودية استعداد لموسم 2024/2025

السبت، 20 يوليه 2024 - 14:26

كتب : FilGoal

هدف فلاهوفيتش لـ يوفنتوس ضد أتالانتا نهائي كأس إيطاليا

عادت الفرق الأوروبية للتدريبات استعدادا لخوض غمار الموسم الجديد.

بعض الفرق بدأت حتى خوض المباريات الودية بالفعل.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد جميع مباريات يوفنتوس الودية استعدادا للموسم الجديد.

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نورنبرج × يوفنتوس.. الجمعة 26 يوليو.. 6:00 مساء.

يوفنتوس× بريست – السبت 3 أغسطس 6:00 مساء.

أتليتكو مدريد × يوفنتوس – الأحد 11 أغسطس.. 4:00 مساء.

وستكون المباراة الرسمية الأولى ليوفنتوس في الموسم ضد كومو يوم 19 أغسطس بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وسيظهر يوفنتوس في الموسم الجديد تحت قيادة تياجو موتا الذي تولى المهمة خلفا لماسيمليانو أليجري.

يوفنتوس تياجو موتا
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