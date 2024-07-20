مواعيد وديات مانشستر سيتي استعدادا لموسم 2024/2025

السبت، 20 يوليه 2024 - 14:13

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

عادت الفرق الأوروبية للتدريبات استعدادا لخوض غمار الموسم الجديد.

بعض الفرق بدأت حتى خوض المباريات الودية بالفعل.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد جميع مباريات مانشستر سيتي الودية استعدادا للموسم الجديد.

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مانشستر سيتي × سيلتيك.. الأربعاء 24 يوليو.. 2:30 صباحا.

مانشستر سيتي × ميلان – الأحد 28 يوليو.. 1 صباحا.

برشلونة × مانشستر سيتي – الأربعاء 31 يوليو.. 2:00 صباحا.

مانشستر سيتي × تشيلسي – الأحد 4 أغسطس.. 12:30 صباحا.

وستكون المباراة الرسمية الأولى لمانشستر سيتي في الموسم ضد مانشستر يونايتد بنهائي كأس الدرع الخيرية يوم 10 أغسطس.

بينما يبدأ مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي يوم الأحد 4 أغسطس.

وكان برشلونة قد أنهى الموسم في المركز الثاني بالدوري الإسباني الموسم الماضي ولم يحقق أي لقب.

ويبدأ برشلونة الموسم الجديد تحت قيادة مدربه هانزي فليك الذي تولى تدريبه بعد رحيل تشافي هيرنانديز.

مانشستر سيتي
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