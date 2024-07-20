مواعيد مباريات ليفربول الودية استعدادا لموسم 2024/2025
السبت، 20 يوليه 2024 - 13:44
كتب : FilGoal
عادت الفرق الأوروبية للتدريبات استعدادا لخوض غمار الموسم الجديد.
بعض الفرق بدأت حتى خوض المباريات الودية بالفعل.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد جميع مباريات ليفربول الودية استعدادا للموسم الجديد.
ليفربول × ريال بيتيس.. الأحد 27 يوليو – 2:30 صباحا.
ليفربول × أرسنال – الخميس 1 أغسطس.. 2:30 صباحا.
مانشستر يونايتد × ليفربول.. الأحد 4 أغسطس – 2:30 صباحا
ليفربول × إشبيلية – الأحد 11 أغسطس.. 2:30 مساء.
وستكون المباراة الرسمية الأولى للريدز في الموسم ضد إبسوتش تاون يوم 17 أغسطس في الدوري الإنجليزي.
وسيظهر ليفربول هذا الموسم بقيادة فنية جديدة تحت قيادة الهولندي آرني سلوت الذي تولى المهمة خلفا ليورجن كلوب.
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