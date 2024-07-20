مواعيد مباريات برشلونة الودية استعدادا لموسم 2024/2025

عادت الفرق الأوروبية للتدريبات استعدادا لخوض غمار الموسم الجديد.

بعض الفرق بدأت حتى خوض المباريات الودية بالفعل.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد جميع مباريات برشلونة الودية استعدادا للموسم الجديد.

برشلونة × مانشستر سيتي – الأربعاء 31 يوليو.. 2:00 صباحا.

برشلونة × ريال مدريد – الأحد 4 أغسطس.. 2:00 صباحا.

برشلونة × ميلان – الأربعاء 7 أغسطس.. 2:30 صباحا.

وكان برشلونة قد أنهى الموسم في المركز الثاني بالدوري الإسباني الموسم الماضي ولم يحقق أي لقب.

ويبدأ برشلونة الموسم الجديد تحت قيادة مدربه هانزي فليك الذي تولى تدريبه بعد رحيل تشافي هيرنانديز.