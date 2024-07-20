إيدي هاو يرد على أنباء ترشيحه لخلافة ساوثجيت

رد إيدي هاو مدرب نيوكاسل على أنباء ترشيحه لخلافة جاريث ساوثجيت في تدريب منتخب إنجلترا.

وأعلن ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا ترك منصبه يوم الثلاثاء رسميا عقب الفشل في التتويج بلقب يورو 2024.

وقال هاو عبر إذاعى بي بي سي البريطانية: "أنا ملتزم بتعاقدي مع نيوكاسل. أحب هذا النادي وجماهيره أشعر بالسعادة لتواجدي هنا".

وأضاف "أبحث دائما عن بيئة العمل الجيدة. أنا ملتزم مع نيوكاسل طالما أحظى بدعم وثقة إدارته".

وهُزم منتخب إنجلترا ضد إسبانيا في نهائي يورو 2024 الذي أقيم يوم الأحد الماضي في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين بهدفين لهدف في النهائي.

وأفاد منتخب إنجلترا في بيان حول استقالة ساوثجيت: "بعد 102 مباراة وما يقرب من ثماني سنوات في منصبه، جاريث ساوثجيت سيترك منصبه كمدرب لمنتخب الأسود الثلاثة".

وكان تعاقد المدرب صاحب الـ53 عاما يمتد حتى الـ31 من شهر ديسمبر المقبل.

وتولى ساوثجيت تدريب منتخب إنجلترا في عام 2016 بعد اليورو التي أقيمت السنة ذاتها.

وقاد ساوثجيت منتخب إنجلترا في 102 مباراة فاز في 64 مواجهة وهُزم في 18 وتعادل في 20.

وسجل منتخب إنجلترا تحت قيادته 230 هدفا واستقبل 86 آخرين.