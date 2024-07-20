مواعيد مباريات ريال مدريد الودية استعداد لموسم 2024/2025

السبت، 20 يوليه 2024 - 12:49

كتب : FilGoal

ريال مدريد

عادت الفرق الأوروبية للتدريبات استعدادا لخوض غمار الموسم الجديد.

بعض الفرق بدأت حتى خوض المباريات الودية بالفعل.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد جميع مباريات ريال مدريد الودية استعدادا للموسم الجديد.

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ريال مدريد × ميلان – الخميس 1 أغسطس.. 3:30 صباحا.

برشلونة × ريال مدريد – الأحد 4 أغسطس – 2:00 صباحا.

تشيلسي × ريال مدريد - الأربعاء 7 أغسطس – 2:00 صباحا.

وستكون المباراة الرسمية الأولى لريال مدريد في الموسم ضد أتالانتا يوم 14 أغسطس في كأس السوبر الأوروبي.

بينما يبدأ ريال مدريد الدوري بمواجهة ريال مايوركا خارج ملعبه يوم 18 أغسطس.

ويحمل ريال مدريد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني بعد أن توج بهم في الموسم الماضي.

ريال مدريد
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